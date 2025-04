«Que ataquen a mi familia ha sido un 'shock' y un salto cualitativo que busca intimidar»

Aritz Otxandiano es el responsable de sostenibilidad de Fagor y hermano de quien fuera candidato de EH Bildu a lehendakari y actual portavoz de la ... coalición en el Parlamento, y durante los últimos tiempos ha defendido la necesidad de impulsar un desarrollo «ordenado» de las energías renovables, un debate que se está convirtiendo en un importante foco de tensión en la izquierda abertzale. Otxandiano apuesta por ser un «poco prudente», pero está convencido de que el ataque con bengalas que sufrió su casa en Otxandio la noche del martes solo tiene una explicación posible: su defensa de que es necesario levantar parques eólicos en Euskadi para «sostener los ejes fundamentales de nuestro Estado de bienestar». «No se me ocurre otra razón por la que hayan podido atacar mi vivienda más allá de este debate sobre las renovables», admite a EL CORREO.

El lanzamiento de los dos objetos se produjo cuando estaba en su domicilio con su pareja y sus hijos -«ellos estaban durmiendo y no se enteraron»-. Varios vecinos les alertaron de lo que estaba sucediendo. «Tocaron al timbre y me avisaron de que había fuego en el balcón». Los testigos aseguran que los atacantes fueron un grupo de entre siete y diez personas que escapó en dos vehículos. Las llamas no fueron a más y apenas dejaron daños. Pero es un síntoma del incendio que se vive alrededor de la extensión de las renovables por Euskadi, y que lejos de estar controlando, cada vez se propaga más y con más intensidad.

«Hay unos antecedentes, vengo sufriendo pintadas, algunas amenazantes a lo largo del último año y medio, y esto es un salto cualitativo, porque aparte de atacar a mi persona o de manifestar una oposición a unas ideas, estás atacando a mi familia. Es otra cosa», recalca Otxandiano que fue alcalde de la localidad en 2007.

- ¿Pero qué está pasando para que un tema como el de si se deben instalar o no renovables alcance este nivel de crispación?

- No somos capaces de abordar un debate complejo, y este lo es, con cierta calma y cierta perspectiva. Hay una oposición acérrima de ciertos sectores a estas instalaciones, y se está personificando en algunas gentes que defendemos que, junto a otras cosas que hay que poner en marcha, porque no solo con las renovables se soluciona el tema de la emergencia climática, hay que avanzar en esta cuestión.

«Deshumanizar»

Para Otxandiano, quien subraya que habla como «responsable de Sostenibilidad de Fagor», el problema es que llega un momento en que algunos críticos «deshumanizan» a la persona que no opina como ellos. «No sé cómo lo llegaran a ver para hacer este tipo de cosas. Es un poco irracional desde mi punto de vista». Pero la conclusión es clara. «Está habiendo una cierta escalada, los ataques son cada vez mas personales. Puedes estar en desacuerdo con las ideas, pero hay una estrategia de intimidar y presionar a las personas que tienen otro relato diferente al de los contrarios a estas instalaciones».

Pero, además, de tener un puesto de responsabilidad en Fagor, también es hermano de Pello Otxandiano y su voz como experto en materia energética es muy tenida en cuenta en EH Bildu. Y es dentro de las bases de la coalición soberanista donde este debate está levantando ampollas.

- ¿Está siendo utilizada la polémica sobre las renovables por algunos sectores críticos para cuestionar el giro institucional de Bildu de los últimos años?

- No lo sé. Es un tema delicado, sobre todo en los pueblos donde van a hacer estas instalaciones. Yo vivo en Otxandio y aquí está pasando. Las empresas que están impulsando estos proyectos no están haciendo bien las cosas, y eso no ayuda, y hay gente que lo esta viendo como un ataque al territorio. Esa parte la puedo entender. Pero algunos sectores sí están aprovechándose de ese malestar ciudadano, que tiene una base razonable, para hacer de esto una batalla política, no diría sólo contra EH Bildu, sino contra todo aquel que no coincida con sus postulados.

- Pero ser hermano de Pello Otxandiano le pone más en el foco.

- No creo que sea tan determinante, porque antes de que fuese candidato el conflicto ya se estaba produciendo y mi nombre estaba en el candelero.

- ¿Mantiene su apuesta por el desarrollo de las energías renovables a pesar de todo?

- Hay una realidad tozuda. Somos un país industrial, que consume mucha energía, y gracias a esa estructura socioeconómica tenemos la calidad de vida y los servicios públicos con los que contamos. Y, si queremos sostener los ejes fundamentales de nuestro Estado de bienestar, seguiremos necesitando energía en el futuro. Eso no significa que ademas de las renovables no haya que abordar políticas que busquen disminuir nuestro consumo.