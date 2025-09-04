El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente entre un camión y un coche
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en el Congreso. EFE

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

Critica que Peinado «ignore» a sus superiores y alega que «es disparatado pensar» que por tres correos enviados en siete años esté siendo investigada

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:40

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa y citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo 10 de septiembre, ... ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por un delito de malversación de caudales públicos. La defensa solicita «dejar sin efecto» su acusación por haber enviado varios correos como asesora de Gómez a los patrocinadores del máster que ésta dirigió en la Universidad Complutense de Madrid, entre 2020 y 2024.

