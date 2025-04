Apagón, en directo | España intenta recuperar la normalidad con el 99% del suministro reestablecido

07:24

El servicio ferroviario intenta recuperar la normalidad

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha actualizado este martes la situación del transporte ferroviario en España. A primera hora de este martes, la línea Madrid-Barcelona presta su servicio con normalidad; el corredor que conecta el centro peninsular con Valencia/Murcia/Alicante está también el 100%.

Las líneas que unen el sur peninsular con el centro del país han comenzado su servicio con normalidad en su mayoría. Los trenes que realizan el trayecto Madrid-Granada, Madrid-Málaga, Madrid-Algeciras funcionan «con normalidad», advierte el ministro. En el caso los trenes de la línea Madrid-Sevilla no están operativos en su totalidad y «se realiza el servicio por carretera entre Sevilla y Córdoba». Los trenes Madrid-Cádiz y Madrid-Huelva se encuentran, por el momento, suspendidos. Además, las conexiones entre Málaga y Granada tampoco han podido iniciar sus servicios con normalidad.

Los viajes desde el centro peninsular al norte y viceversa también tienen problemas para prestar al 100% su servicio. Ya está activa la línea Madrid-Pamplona, pero con retrasos y se presta «con normalidad» los trayectos del País Vasco con Madrid.

Sin embargo, los trenes origen y destino Madrid-Santander están suspendidos «por falta de señalización», al igual que la línea Madrid-Salamanca. La conexión Galicia-Madrid no está activa «por falta de tensión» desde Sanabria. Madrid-Asturias, Madrid-Logroño y Madrid-Salamanca, también suspendidas. Además, la conexión País Vasco-Barcelona no puede iniciar el servicio. Por último, los trenes entre Madrid y Badajoz no pueden circular.