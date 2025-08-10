El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa. Pablo R. Seco

Rezar en la cancha

Antonio Rivera

Antonio Rivera

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:08

Santiago Abascal es un extremista de derechas de nueva generación; 'derecha 2.0' la denomina Steven Forti. Por eso algunas de sus ideas, y las ... de su partido, nos resultan insólitas, porque no repiten el catón de la derecha tradicional llevado a su radicalización, sino que son en parte novedosas o mezcla de diversas tradiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  8. 8

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rezar en la cancha

Rezar en la cancha