El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imanol Pradales y Eneko Andueza se han reunido este lunes en Lehendakaritza. Jesús Andrade

Andueza reprocha a Pradales que equipare a PSOE y PP como responsables de la polarización política

El líder del PSE recuerda al lehendakari que la negociación de la reforma del Estatuto compete a los partidos

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:03

Las reuniones entre el lehendakari y el líder de su socio de gobierno comienzan a convertirse en citas que el segundo aprovecha para dar algún ... que otro tirón de orejas al primero. Si en abril Eneko Andueza afeó a Imanol Pradales que sugiriera la vía de Ezkio-Itsaso como la óptima para enlazar el TAV con Navarra, este lunes el secretario general del PSE-EE ha llegado con un reproche y otro aviso a navegantes bajo el brazo: el primero, por equiparar a PSOE y PP como artífices de la polarización política en España; y el segundo, para aclarar que la negociación de la reforma del Estatuto atañe exclusivamente a los partidos y no al Gobierno vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  2. 2

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  5. 5

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  6. 6

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  7. 7

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  8. 8 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  9. 9 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  10. 10

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Andueza reprocha a Pradales que equipare a PSOE y PP como responsables de la polarización política

Andueza reprocha a Pradales que equipare a PSOE y PP como responsables de la polarización política