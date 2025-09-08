Andueza reprocha a Pradales que equipare a PSOE y PP como responsables de la polarización política

Las reuniones entre el lehendakari y el líder de su socio de gobierno comienzan a convertirse en citas que el segundo aprovecha para dar algún ... que otro tirón de orejas al primero. Si en abril Eneko Andueza afeó a Imanol Pradales que sugiriera la vía de Ezkio-Itsaso como la óptima para enlazar el TAV con Navarra, este lunes el secretario general del PSE-EE ha llegado con un reproche y otro aviso a navegantes bajo el brazo: el primero, por equiparar a PSOE y PP como artífices de la polarización política en España; y el segundo, para aclarar que la negociación de la reforma del Estatuto atañe exclusivamente a los partidos y no al Gobierno vasco.

Ambos dirigentes se han reunido durante algo más de una hora en Lehendakaritza en el marco de la ronda de contactos que Pradales está llevando a cabo para iniciar el curso político y que finalizará este martes con los portavoces de PNV y EH Bildu. En su turno, Andueza ha acudido como máximo representante del PSE-EE y, por tanto, socio minoritario de una coalición de gobierno que ha reivindicado por contar con una «hoja de ruta pactada» que, en todo caso, «no impide que tengamos la mano tendida al acuerdo» con el resto de formaciones.

El líder socialista ha abordado con Pradales cuestiones como la incertidumbre internacional por los conflictos en Gaza y Ucrania o por los aranceles, entre otras cuestiones, y ha constatado la necesidad de tomar medidas «para proteger a nuestras empresas y nuestra industria». Ha reclamado para ello que los Presupuestos vascos de 2026, cuyo proyecto se presentará a finales de octubre, sean «expansivos». «Está avanzada la negociación y esperamos poder salir satisfechos de ella, no sólo en lo que afecta a nuestros departamentos, sino también en lo que concierne a los servicios públicos esenciales», ha asegurado.

Pero más allá de los deberes de cara a las próximas semanas, Andueza ha querido exprimir el encuentro para rebatir un recurso dialéctico habitual por parte del PNV y específicamente de Pradales en los últimos tiempos, el de igualar la responsabilidad de PSOE y PP en el enervado clima político español. A la vuelta de las vacaciones de verano, el lehendakari cargó contra la «instrumentalización partidista descarada» de asuntos como la oleada de incendios: «La altura de Estado y la cooperación interinstitucional que brillan por su ausencia en muchos de los representantes públicos arroja más gasolina al fuego de la desafección y engorda las expectativas de partidos populistas y extremistas».

El secretario general del PSE-EE ha dicho «rechazar con toda contundencia» esa equiparación y ha culpado en exclusiva al PP por su «estrategia de tierra quemada, de falta de colaboración y de confrontación». «No estoy, por tanto, muy de acuerdo con ese concepto de agenda vasca blindada frente a la política española», ha abundado Andueza, quien también ha hablado de avanzar en la colaboración entre los gobiernos vasco y central.

Además, respecto a las negociaciones estatutarias, Andueza ha transmitido a Pradales solamente un «apunte» que ha sonado a advertencia. Ha recordado que, según el pacto de coalición, ésta es una carpeta que compete a los partidos y no al Gobierno, por lo que el lehendakari no tiene ahí ningún papel activo. «Entiendo su interés por conocer en qué punto se encuentras las conversaciones entre los partidos, pero este asunto debe resolverse en este ámbito. Así lo dice el acuerdo de gobierno, así ha sido hasta ahora y así debe seguir siendo», ha subrayado en su comparecencia al término de la reunión.