De Andrés traslada a Pradales que la «hostilidad» del PNV complica su relación

Imanol Pradales inició ayer la ronda con los partidos vascos que anunció en su comparecencia de finales de agosto en Miramar. El objetivo es buscar « ... acuerdos» para afrontar los principales retos a los que se enfrenta Euskadi, en un escenario marcado por las incertidumbres que rodean el panorama mundial, con el foco puesto en especial en las políticas arancelarias de Donald Trump, la guerra de Ucrania y la situación en Gaza. Sus primeros interlocutores fueron el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y el único parlamentario de Sumar, Jon Hernández. Dos encuentros que siguieron un guion más o menos común. Talante cordial, pero lejanía en el diagnóstico de las soluciones que hay que adoptar.

Como señaló el lehendakari en su comparecencia del palacio donostiarra, las diferentes entrevistas cuentan con tres puntos sobre la mesa: analizar «el escenario político vasco y estatal», las «previsiones socioeconómicas» y el «autogobierno». Pradales se comprometió a dar a los responsables políticos «una información actualizada sobre los principales espacios de diálogo y encuentro que tenemos abiertos». Y el primero en llegar a Lehendakaritza fue De Andrés.

El cara a cara con Pradales llega en un momento en el que las relaciones entre jeltzales y populares viven uno de sus peores momentos de los últimos años. Sin estar rotas, la lejanía es absoluta y el cruce de reproches es constante y crudo.

Un clima tenso que De Andrés achacó de forma directa tras salir del cara cara con Pradales a la «hostilidad» de Sabin Etxea. En este mismo sentido, consideró que los «groseros insultos» de Aitor Esteban hacen que sea «muy difícil» que haya una «relación fluida» entre dos formaciones que tienen una parte del electorado fronterizo.

De hecho, el PP insiste en recalcar que el PNV es un socio fiel de Pedro Sánchez y que ellos, en realidad, son la única alternativa a las políticas de izquierdas. Una tesis en la que De Andrés ahondó este viernes, al trasladar a Pradales el «grave problema» que implica el avance de la «radicalidad de la izquierda» en Euskadi.

El presidente del PP vasco denunció que el PNV «no está sabiendo hacer frente» a esta «radicalización». En este mismo sentido, criticó la «colaboración permanente» que, a su juicio, persiguen jeltzales y socialistas con EH Bildu, algo que «condiciona el desarrollo económico» y alimenta la «conflictividad» en las empresas, perjudicando a la competitividad de la economía vasca.

Competencias exclusivas

Respecto al autogobierno, De Andrés también quiso dejar clara la postura de los populares vascos, días después de que él mismo hubiese expresado su malestar por, aseguró, haber sido excluido de las conversaciones para su renovación. El presidente del PP vasco planteó al lehendakari la conveniencia de que, en la búsqueda del desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika, el Gobierno vasco «se ciña» a las competencias contempladas en dicha norma y no reclame materias que son «de competencia exclusiva del Estado».

Ampliar El lehendakari, con el parlamentario de Sumar, Jon Hernández. R. G.

Aludió, por ejemplo a que se esté solicitando la transferencias de las competencias sobre los puertos de Bilbao y Pasaia, cuando ambas infraestructuras dependen del Gobierno central porque son «de interés general» para el conjunto del Estado.

Tras De Andrés le tocó el turno a Jon Hernández. El representante de Sumar, y secretario general del Partido Comunista de Euskadi, reconoció las «diferencias» de su grupo con las políticas del Gobierno vasco en «materias clave» como la vivienda, la sanidad, la educación y la lucha contra el cambio climático. «Coincidimos en las prioridades, pero no en cómo se abordan», explicó el parlamentario vasco.

Sobre la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, Hernández aseguró que Sumar es partidario de que se lleve a cabo, «no solo porque sea cumplir el Estatuto», sino también porque defienden su gestión desde Euskadi. Pero también subrayó que debe hacerse «con garantías».