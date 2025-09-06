El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier de Andrés e Imanol Pradales charlan antes de la reunión. Rafa Gutiérrez

De Andrés traslada a Pradales que la «hostilidad» del PNV complica su relación

El lehendakari inicia su ronda de partidos con el PP vasco y Sumar, que expresa sus diferencias en «materias clave»

David Guadilla

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:24

Imanol Pradales inició ayer la ronda con los partidos vascos que anunció en su comparecencia de finales de agosto en Miramar. El objetivo es buscar « ... acuerdos» para afrontar los principales retos a los que se enfrenta Euskadi, en un escenario marcado por las incertidumbres que rodean el panorama mundial, con el foco puesto en especial en las políticas arancelarias de Donald Trump, la guerra de Ucrania y la situación en Gaza. Sus primeros interlocutores fueron el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y el único parlamentario de Sumar, Jon Hernández. Dos encuentros que siguieron un guion más o menos común. Talante cordial, pero lejanía en el diagnóstico de las soluciones que hay que adoptar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario
  10. 10 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De Andrés traslada a Pradales que la «hostilidad» del PNV complica su relación

De Andrés traslada a Pradales que la «hostilidad» del PNV complica su relación