El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari, Imanol Pradales. EFE

Vienen tiempos oscuros

Amaia Fano

Amaia Fano

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:03

El Pleno de Política General celebrado ayer en el Parlamento vasco -el primero de Imanol Pradales como lehendakari- deja una constatación y una advertencia. La ... constatación de que la onda expansiva de populismo, demagogia, sobreactuación y crispación políticas que sacude con furia al Congreso de los Diputados de Madrid no ha llegado aún a la Cámara de Gasteiz, dejando espacio para un razonable ejercicio de parlamentarismo democrático, respetuoso con la dignidad de nuestras instituciones. Y la advertencia -sugerida por el propio Pradales- de que, si Pedro Sánchez cede finalmente a un adelanto electoral y en el Estado llega a instaurarse un Gobierno del PP y Vox que goce de una amplia mayoría, como vaticinan casi todas las encuestas (excepto el CIS), los tiempos se tornarán color de hormiga para el autogobierno vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  8. 8

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  9. 9 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  10. 10

    Así es el plan de paz de Tony Blair para Gaza que apoya Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vienen tiempos oscuros

Vienen tiempos oscuros