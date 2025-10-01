El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

No hay 'lawfare' que valga

Amaia Fano

Amaia Fano

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:01

En política, cuando los argumentos flaquean, el recurso al victimismo suele ser el último refugio. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en la ... estrategia del Gobierno y de Pedro Sánchez, al que empiezan a fallarle sus trucos de hipnosis colectiva ante los indicios, cada vez más sólidos, de la implicación de su esposa en un presunto delito de malversación, por el desempeño de su exasesora Cristina Álvarez —a sueldo de Moncloa— en labores relacionadas con sus negocios y actividades profesionales privadas, y otro presunto delito de tráfico de influencias por favorecer la adjudicación de contratos públicos a las empresas de Juan Carlos Barrabés —amigo de la pareja presidencial y colaborador en la cátedra de la mujer del presidente— que investiga la Fiscalía Europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  3. 3

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  4. 4

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  5. 5

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  6. 6 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  7. 7

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  8. 8

    Pradales clama contra la «burda manipulación» de Ayuso: «Aplica el manual de la antipolítica»
  9. 9

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes
  10. 10 La emocionante despedida a una azafata de Iberia en su último vuelo antes de jubilarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo No hay 'lawfare' que valga

No hay &#039;lawfare&#039; que valga