Acusaciones cruzadas de «españolistas» y «burgueses»

La pugna entre GKS y la izquierda abertzale se disputa en los barrios y por el control de los gaztetxes, donde en ocasiones han llegado a las manos ... . Pero también en el entorno digital. Esta semana, multitud de cuentas afines a una u otra facción han protagonizado una discusión de alto voltaje tras la refundación de Ikasle Abertzaleak.

Los perfiles cercanos a Sortu y EH Bildu acusan a los jóvenes del Movimiento Socialista de «entrismo». Es decir, de colonizar los movimientos sociales y estudiantiles hasta ahora controlados por la izquierda abertzale para modificarlos desde dentro. Denuncian que GKS y sus satélites siguen una agenda «españolista» y «antiabertzale», hasta el punto de querer «matar» la lucha por la liberación nacional vasca.

Por su parte, los jóvenes organizados en torno al Movimiento Socialista no dudan en calificar a los soberanistas de «burgueses» al haber optado por la vía «autonomista» y abandonar la «revolucionaria», la única que, a su juicio, puede llevar a la demolición de la sociedad capitalista y a la dictadura del proletariado. Uno de sus principales ideólogos citaba estos días a Lenin para subrayar que «el marxismo promueve el internacionalismo» y por eso «no puede conciliarse con el nacionalismo, ni siquiera con el más justo, puro, refinado y civilizado».

Igual que Ernai, GKS utiliza preferentemente el euskera en su actividad, aunque en este punto muestran importantes diferencias. Los comunistas alertan del riesgo de que la lengua se convierta «en una herramienta para mantener un estatus social, como última defensa contra el proceso de proletarización».