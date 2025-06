Ábalos revela que guarda conversaciones con Sánchez y no descarta pactar con la fiscalía

José Luis Ábalos ha dejado de negar que existiera una trama corrupta que se sirvió de su condición de ministro de Transportes entre 2018 ... y 2021. Y ahora avisa de que está dispuesto a llegar a un acuerdo con la fiscalía. El que fuera también secretario de Organización del PSOE y jefe de Santos Cerdán, antes de que este le relevara en el cargo tras su fulminante destitución por motivos nunca verdaderamente explicados, argumentó hoy que él es solo el «imbécil de todo esto» y que fue «utilizado» por Cerdán y Koldo García.

El exminsitro no oculta, en unas declaraciones a la Cadena Ser, que está enfadado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Le reprocha haber tratado de encapsular el escándalo que sacude al PSOE aislándolo y tratándolo como un apestado, mientras defendía a Cerdán, quien ahora se ha destapado como presunto organizador de una estrategia para beneficiarse del amaño de contratos de obra pública. De hecho, se queja de haber sido «maltratado».

Abalos desveló también que en el disco duro que la Guardia Civil incautó en el registro de su casa a la actriz porno Anais D. G., conocida artísticamente como Letizia Hilton -y que él consideraba hasta ahora su «seguro de vida»- guardaba conversaciones con el jefe del Ejecutivo y con varios ministros. Ahora esas conversaciones están en manos de la UCO y no podrá utilizarlas para tratar de llegar a un acuerdo que le permita rebajar una eventual pena de prisión con la fiscalía, pero aseguró que tiene otro material para poder hacerlo.

Ábalos argumentó que tanto Cerdán como Koldo, investigados como él en el marco de la 'Operación Delorme' le «presionaron» para tratar de «influir» en las contrataciones licitadas por su departamento ministerial, el que más dinero mueve de todo el Gobierno, porque ya venían «con una dinámica previa» de corrupción desde Navarra, donde el ya exnúmero tres de los socialistas ejerció como secretario de Organización del PSN.

El exministro niega en todo caso que él cobrara comisión alguna y también asegura que no hubo, mientras él llevó las riendas del partido, financiación ilegal del PSOE. De hecho, como el propio Cerdán, forzado a dimitir el pasado jueves después de que el juez Leopoldo Puente levantara el secreto de sumario de un contundente informe de la UCO que lo ha situado a las puertas de su imputación por organización criminal y cohecho, adujo que no se reconoce en unas grabaciones en las se que se les oye hablar a los tres del cobro de una deuda con una empresa adjudicataria y alega, de cualquier manera, eso sería un cohecho no consumado.