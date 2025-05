Ábalos admite que consintió la filtración de parte de los mensajes con Sánchez

La tormenta alrededor de los mensajes que Pedro Sánchez intercambió con José Luis Ábalos y que ahora están saliendo a la luz sigue intensificándose. Y ... no solo por un contenido en el que los dos dirigentes socialistas cargan contra compañeros de partidos, socios de gobierno o rivales políticos. También por saber quién los está filtrando. Hay dos opciones: que esté siendo el propio exscretario de Organización del PSOE para lanzar un aviso hacia los suyos o que hayan salido el informe que remitió la UCO de la Guardia Civil. El exministro de Transportes ha dado este miércoles alguna pista. Ha negado que haya sido él quien se los ha pasado a 'El Mundo', pero sí ha admitido que se los filtró a una persona de su confianza que, en todo caso, no sería Koldo García.

Ábalos, en una entrevista en 'La Sexta', ha añadido un matiz. Esa autorización solo estaría vinculada con los mensajes cruzados en 2023, no con los de 2021. ¿Cuál es la diferencia? Que los segundos también están en poder de la UCO, mientras que los primeros son los más recientes que están saliendo a la luz y que no estarían en manos de la Guardia Civil. Es decir, que habrían salido, directa o indirectamente, de las manos de Ábalos.

El exsecretario de Organización del PSOE ha calificado, en todo caso, «de chorradas» esos wasap y que lo único que demuestran es la confianza que tenían él y el presidente. En un tono duro, ha recalcado que lleva «aguantando demasiado, 17 meses de filtraciones y bulos», que se siente «saturado, dolido» e «incómodo» y que está viviendo una «pesadilla». Ábalos asegura que quería «contar la historia» –pretendía escribir unas memorias– y por eso guardaba los mensajes. «Eso es historia de España, por eso los guardaba, no me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla», defiende.

Según su versión, uno de los discos duros, en el que guardaba cosas más familiares, como su foto de boda o su currículum, no tenía clave, pero el otro sí. El segundo, precisa, era una copia del primero porque quiere escribir sus memorias y tenía ofertas de tres editoriales.

Ábalos, además, asegura que va a acudir a los tribunales y, en tono victimista, lamenta que nadie ha tenido «empatía» con él: ni el Gobierno ni la prensa. «Soy el mono de feria, la pelota a la que todos pegan, he aguantado muchas mentiras sobre el parador de Teruel, ahora de Sigüenza, sobre el catálogo... ¿y me han pillado con el carrito del helado? ¿Qué tienen? Como no encuentran nada, tienen que seguir escarbando».