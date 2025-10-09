Bremen se va de festival con el Freimarkt Tradición nacida en el siglo XI, el 'mercado libre' es uno de los más antiguos y grandes de Alemania

Iratxe López Jueves, 9 de octubre 2025, 19:49 Comenta Compartir

Bremen es una ciudad alemana cuyo nombre suena a muchos, incluso a quienes no la conocen. Se hace familiar a los oídos gracias al cuento infantil 'Los Músicos de Bremen', escrito por los también alemanes hermanos Grimm. No reconocemos tanto por estas tierras el Freimarkt Bremen, uno de los festivales populares con más edad y extensión de Alemania, que se celebra allí mismo. Este año, la cita tendrá lugar del 17 de octubre al 2 de noviembre, pero su nacimiento se retrotrae al 1035. Hasta los numerosos puestos, colocados en esta localidad que duerme a orillas del río Weser, se desplazan en estas fechas miles de personas; responden al efecto llamada de la tradicional celebración.

En Bürgerweide, corazón de quien hospeda, convivirán trepidantes atracciones, descubrimientos gastronómicos para foráneos y estallido de vida y de compras. Una acumulación de color, sonido y experiencias sensoriales que apabulla a quienes acuden por primera vez. Ese ambiente logra que muchos regresen cada año a esta población localizada a unas 3 horas de Düsseldorf, tal vez tú te conviertas en uno de ellos.

Tiene tanta importancia la cita que la llaman 'la quinta estación del año', porque marca periodo. Ya ha comenzado su cuenta atrás, de hecho, la web que informa del amplio programa pensado para jóvenes y mayores, https://www.freimarkt.de/, muestra un reloj donde se materializa este restar de tiempo. Allí aguardan propuestas y plano de ubicación, es importante saber dónde esperan las sorpresas. Desde el vértigo de las montañas rusas hasta el encantador y espeical mercado medieval.

Atentos porque Bremen despliega más de cincuenta atracciones, y nos referimos a atracciones como montañas rusas, norias, carruseles y como expositores con especialidades locales, eventos… Suma extras, mercado principal en la Bürgerweide, plaza del mercado en el centro… Amantes de la historia y nostálgicos acuden cada año al encuentro para viajar al pasado gracias a esos stand estilo medievo situados entre el ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora, a la artesanía, la degustación de delicias creadas al horno de leña, para rememorar los inicios del 'mercado libre, el Freimarkt', comentan.

Ampliar Las estatua de Roldán en la Plaza del Mercado porta un dulce escudo con el tradicional grito que da inicio a la fiesta.

Especialmente seguido es el desfile que deslumbrará, en esta ocasión, el 25 de octubre. Grupos musicales y carrozas decoradas recorren las calles mientras quienes los admirar rellenan sus bolsas de 'Bremer Bonschen', los dulces típicos hechos en la ciudad. Apunta la hora, arranca a las diez de la mañana en el distrito Neustadt de Bremen y continúa por la plaza del mercado hasta la estación central de ferrocarril. Cuando finaliza, se entregan los premios a los carruajes que hayan destacado por su creatividad y belleza en la carpa bávara de la Bürgerweide.

Junto con Bremerhaven, Bremen vertebra el land más pequeño de Alemania. Funde tradición y modernidad norteña. Marktplatz, es la plaza donde late su mundo. Mirando a la Catedral de San Pedro espera la estatua de piedra del Rolando, símbolo local de independencia. También contemplarás en la zona a los famosos músicos de Bremen.

Encanta al visitante el paseo marítimo Schlachte, y sorprende el buque Alexander von Humboldt. Tampoco deja indiferente el edificio que simula un ¿un mejillón?, ¿un platillo volante?, ¿un...? Se trata del Universum Bremen que contiene más de 250 objetos de exposición sobre tecnología, sobre su relación con el ser humano y la naturaleza. Los amantes de jardines se acercarán hasta el botánico y el parque que lo rodea, donde, por cierto, florece la segunda colección de Rododendros más grande del mundo. Resumiendo, que hay mucho para ver, además de la famosa feria, así que no sabemos a qué esperas.

En Avión

Aeropuerto: Bilbao-Düsseldorf

Aerolínea: Eurowngs y Privilege Styles

Cuándo: Todo el año.

Trayecto: 2:15 h.

Temas

Bremen