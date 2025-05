Retrasos en la puesta en marcha de la OTA y restricciones en cuestión

La temporada de playas arranca mañana con retrasos en algunos municipios en la regulación del aparcamiento y con otros bajo la lupa del Ararteko y ... de la Justicia. En el primer grupo se encuentra Gorliz, que, por segundo año consecutivo, no llegará a tiempo para poner en marcha la OTA en sus 3.184 plazas el 1 de junio, la fecha habitual en esta localidad.

El proceso de adjudicación no ha terminado y, de momento, no se han colocado los parquímetros ni se ha anunciado cuándo entrará en funcionamiento. Lo que sí se conoce son las condiciones. Empadronados y personas con segunda residencia pueden aparcar gratis en las calles de la localidad con una tarjeta; no así en el parking ubicado junto a la playa, de pago para cualquier vehículo y que cuesta entre 8 euros y 12 euros todo el día.

Tampoco en Laredo hay una fecha clara, reconocen portavoces municipales. El Ayuntamiento aprobó a finales de año poner en marcha en verano el RAP (Regulación de Aparcamiento). La idea era que, al ser el primer periodo estival en el que se aplican restricciones, estas comenzaran el 1 de julio. De momento, confirman las mismas fuentes, «se está trabajando en la ordenanza fiscal». En principio, quienes disponen de segunda residencia deberán sacar un bono de temporada para poder estacionar en la vía pública, si bien se desconocen las tarifas.

En el segundo grupo, el de las limitaciones que han levantado ampollas, se encuentran Lekeitio y Plentzia, localidades gobernadas por EH Bildu que disponen de poco aparcamiento. En ambas se ha primado facilitar el estacionamiento a los residentes dejando fuera de las zonas céntricas a quienes tienen una segunda vivienda.

Transporte público

El Tribunal Superior de Justicia tumbó el pasado año, cuando ya había terminado el verano, el decreto de estacionamiento de Lekeitio. De cara a este período estival, la fórmula será similar, y desde el 14 de junio se reservan 1.920 plazas para residentes de la localidad o de la comarca. El resto deben estacionar en los parkings disuasorios -250 plazas- pagando en el parquímetro (12 euros al día, aunque las tres primeras horas son gratis) o adquiriendo un bono de temporada (de 30 a 90 euros).

En Plentzia, el Ararteko emplazó el año pasado al Ayuntamiento a revisar el «diferente tratamiento» dado a los que residen todo el año frente a aquellos que lo hacen únicamente en verano. La Administración local, sin embargo, mantiene este año -desde mañana hasta el 30 de septiembre- un sistema parecido al del pasado año, con calles exclusivas para vecinos y algunos espacios de zona azul gratuitos para estacionar como máximo dos horas. La novedad es que se convierte el parking ubicado frente a la estación de metro en exclusivo para usuarios del transporte público, que pueden dejarlo allí un máximo de 9 horas. Sí que habrá dos áreas libres de restricciones, una junto al campo de fútbol de Errotabarri y otra en Txipio.