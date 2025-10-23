Los planes más aterradores para ir preparando Halloween

Iratxe López Jueves, 23 de octubre 2025, 19:54 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

Por qué nos gusta tanto sufrir y pasar miedo gratuitamente, peor aún, incluso pagando, es una de esas preguntas difíciles de responder. Probablemente ayude saber que, en realidad, no nos va a suceder nada, más allá de pegar un salto o de sufrir un acelerón en el pulso asumible. Otro gallo cantaría si las situaciones que salimos a buscar con emoción masoquista en Halloween fueran reales.

La noche de los muertos regresa un año más el 31 de octubre, para que los vivos nos congratulemos de estarlo. Y una buena manera de agradecer ese 'seguir aquí' es sentir el arranque súbito del corazón, aunque ciertas propuestas invitarían a salir pitando y no parar, ni mirar atrás. Otras resultan más tranquilas, las hay hasta familiares, para que los peques también sueñen con fantasmas en esta mágica noche en la que los espíritos protagonizan la foto y las velas alumbran el oscuro camino. Así cada persona podrá decidir la intensidad del susto y el disgusto. Qué prefieres... ¿truco o trato?

Barakaldo (Bizkaia) Virtualmente aterrador

Si hablamos de terror ultrainmersivo tal vez te quedes igual que si no hubiésemos dicho nada. Si especificamos más y añadimos que nos referíamos a una experiencia de terror sobrenatural en realidad virtual inmersiva de cuerpo completo, quizá vayas haciéndote más a la idea de lo que vas a encontrar cuando te enfunden las gafas mágicas y entres en 'Haunted', la propuesta perfecta para estas fechas de Zero Latency (https://zerolatencyvr.com/). Un mundo que no solo da miedo ver, sino que sentirás en tu propia piel.

«Tus manos se estremecerán. Tu corazón se acelerará. Tendréis que permanecer juntos para sobrevivir», avisan. 'Tendréis' porque este juego se vive en grupo (íbamos a escribir «se disfruta en grupo», pero eso ya depende del aguante de cada cual). Ten encuenta que atravesarás la puerta de una mansión terrorífica que hará lo imposible por que acabes solo. «Entrar como equipo en Haunted. Pero, ¿mantenerse unidos? Esa es otra historia. La casa susurra y atrae de forma siniestra hacia la oscuridad» explican desde el centro de aventuras virtuales.

La escalofriante experiencia sumerge en una inmersión 360° de última generación, con sonido espacial y resolución 5K. Vamos, que puedes mirar arriba y abajo, a un lado y a otro, delante y detrás... También ellos, los que te persigan, podrán sorprenderte por todos los flancos. ¿Controlarás el miedo? Porque estás dentro de un juego, vale, pero es muy posible que se te olvide durante los 15 minutos que dura la deliciosa tortura repleta de adrenalina.

Electrizante es un buen adjetivo para definir el encuentro, siniestro también. El corazón se acelerará al formar parte de un mundo donde el terror no solo se ve, se siente en cada fibra de ser gracias a las imágenes, a la música, al ambiente chungo. Perfecto para adictos a las sorpresas desagradables.

Pensado para mayores de 13 años, máximo 8 personas, pagará 14,95 euros cada una. Además, si un cuarto de hora te parece poco sufrir, siempre puedes sumar un juego en el que hartarte de matar zombis para llegar a la media hora, el Undead Arena. Juntos valen 29,95 euros por participante.

Cabezón de la Sal (Cantabria) Maldito parque...

«El Día de los muertos Cabezón de la sal está muy vivo», con esta certera definición pretenden animar a acudir a los locos de estas citas. Así anuncian en el municipio cántabro 'El Parque Maldito 2025', pasaje del terror que lleva cuatro ediciones celebrándose y más de 14.000 visitas a los 550 metros sobre los que se extiende el compendio de sustos y griterío.

Cuentas con amplio horario para ir a pasarlo mal, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 22:00 horas, por solo 3 euros, sale barato el horror. A través de ocho zonas tematizadas a las que han añadido, como novedad, la de la 'Cabaña de Leatherfacer'. Durante unos veinte minutos, «menos si corres», advierten los organizadores con una buena dosis de sorna. Después preguntan con algo de mala leche «si has hecho ya testamento», jaja. El pasaje aguarda a los valientes en el Parque Conde de San Diego. Además, han preparado otro menos horrible para 'kids' acompañados, gratis en el caso de la aventura de miedo para los menores de la casa.

Basauri (Bizkaia) Terror en la fiesta

Atentos al juego de palabras, aclara el sentido de la cita: 'Jailloween Basauri', vamos, que la chavalería se va de fiesta aprovechando Halloween... ¡que la 'jaia' no pare! Chavalería porque esta sugerencia no es ni para críos ni para adultos, está dedicada a animados adolescentes de entre 12 y 17 años. Aitas y amas pueden buscar qué hacer mientras los jovenzuelos se independizan unas horas el próximo 31 de octubre en el Social Antzokia.

El horario es bueno, no peca ni por defecto ni por exceso, de 19:00 a 21:00 horas, dos horitas de libertad (para todo el mundo, menores y mayores), en euskera. Y barata, solo 2 euros en venta anticipada y 3 euros la misma tarde del 31. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro, online o en los cajeros multiservicio de BBK.

Prometen una tarde llena de sorpresas y... ¡tachán!... ¡DJ para animar el ambiente y a quienes acudan con ganas de diversión, que deben ser todos, por supuesto, de eso se trata. Hablando de ambiente, mejor acudir con el disfraz más escalofriante posible ceñido al cuerpo, qué sería de una 'jaia' sin vestirse adecuadamente para la ocasión. La temática en este caso es 'Miércoles Addams', vamos, que el estilo familia gótica monstruosa será bienvenido y bien hallado.

Laguardia (Álava) Llegan los celtas

Vuelve a Villa-Lucía la fiesta del terror, la Halloween Celtic Party el 31 octubre (https://villa-lucia.com/). Arranca a las 21:00 horas en el Espacio Gastronómico, por 27 euros, los adultos. Imposible que falten copas en un lugar diseñado para que se disfrute, se experimente y se divulgue la cultura enogastronómica. Recuerda que se trata de una antigua finca de recreo del conocido fabulista Félix María Samaniego, extendida sobre 10.000 metros cuadrados, protegida por la Sierra de Cantabria y rodeada de viñedos y de perfectos paisajes centenarios.

La entrada incluye tres monedas Vinfos canjeables por consumiciones. Los niños de 6 a 14 años, acompañados por un adulto pagarán 13,50 euros; también es una cita familiar, la entrada incluye 2 Vinfos en este caso; y los niños de hasta 5 años entran gratis.

Nadie se va a aburrir, eso seguro, programan actuación del Mago Iceman, música celta en directo con Folk & Kiss y música de fiesta del Dúo Imperial. ¡Ah!, y un sorteo entre todas las personas que acudan caracterizadas según la temática de la espeluznantemente divertida reunión. Por aclararlo, no se reservan mesas, todo se ha pensado para estar de pie, para moverse. Con el fin de facilitar ese ir de un lado a otro, programan autobús que sale desde Logroño a las 20:30 horas y regresa a la 1:30, por 9 euros. Así podrás tomar todo lo que quieras sin preocupaciones sobre la posterior conducción. Y sí, claro, antes de que lo preguntes, habrá cositas qué picar, platos que dan miedo, de hecho, no por el sabor sino por...

Haro (La Rioja) Terror solidario

Solo cuesta un euro y además se donará a una causa solidaria, la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Los tiques del pasaje de terror, al que han bautizado como 'Inframundo', deben retirarse en el Centro Juvenil Municipal a partir del 20 de octubre de 17:30 a 20:30 horas. Con ellos en la mano, el miedo espera en la plaza de toros durante varios días. Apunta, el 30 de octubre, de siete de la tarde a doce de la noche, para adultos; el 31. de seis de la tarde a nueve de la noche para niños y de diez de la noche a una de las mañana en el caso de los mayores; y el 1 de noviembre. de once de la mañana a una de la tarde, con las puertas abiertas.

El tema es colaborativo, los organizadores han pedido a los vecinos muñecas para la ambientación, así que juguetes con cara de malas pulgas vas a encontrar, retrotraen al espíritu infantil imprimiendo la dosis necesaria de mal rollito. La primera edición de esta cita tuvo lugar en 2014, y desde entonces no han parado de hacer temblar las piernas de los asistentes.

Arguedas (Navarra) Calabazas mágicas

Hay varios días para disfrutar de Halloween en el Parque Sendaviva, del 4 de octubre al 9 de noviembre exactamente, de 11:00 a 20:00 horas, para ser más precisos. Una decena de experiencias tematizadas, 3 shows renovados y una función de marionetas marcarán el cadavérico ritmo que hará mover el esqueleto a las familias.

Prometen emociones, menos o más fuertes dependiendo de la edad. Las primeras se servirán en 'La casa de Bitelchus', espacio tan divertido como espeluznante; el renovado 'Tren de la Bruja', inspirado en el cuento de Hansel y Gretel; o el paseo por el 'Bosquecillo', donde vampiros y animales aguardan agazapados entre niebla. La alta intensidad reinará dentro de la renovada 'Mansión Encantada', que asusta con trampas y susurros; el 'Laberinto Vegetal', donde extrañas voces ¿ayudan? a escapar; o la 'Isla del Doctor Moreau', repleta de criaturas híbridas nacidas en experimentos, inquietantes y aterradoras.

Habrá 'scare zones' al aire libre. Con 'La Niña del Exorcista' conseguirás risas sobrenaturales, también estos días cabe la carcajada, aunque suene pelín tétrica a veces; el 'Guardián de las Calabazas Encantadas' desperezará a estos anaranjados frutos mágicos; y 'Los Despatinados', payasos encantados de vivir en el caos, que recorrerán el parque repartiendo sustos y carcajadas a diestro y siniestro, sobre todo a siniestro, que es lo que mejor pega.

Quedará por sentir el 'Circo de Medianoche' bajo una carpa embrujada y con enfrentamiento a fantasmas incluidos. Tres grandes shows: humor y baile al llegar al parque; competición en '¡Baile o Truco!'; y gran show para acabar en el Pueblo Medieval, con presencia de brujos, esqueletos y espíritus. Y el nuevo espectáculo con marionetas 'Anxo y la Calabaza', lleno de fantasía y con calabaza encantada.

PortAventura World (Barcelona) Un parque de miedo

Llevan años dando monstruosa guerra a las familias, pensando modos de agitar a los visitantes, de que huesos y rostro les crujan de nervios hasta que tiemblen. Halloween se ha convertido en una de las grandes citas de este parque, abierta ya, por cierto, disfrazada de telarañas y calabazas hast el 11 de noviembre.

«La oferta de terror y diversión está diseñada para todos los niveles de valentía». aseguran. Regresa con novedades como el estreno de '1,2,3… ¡Ya es Halloween!', espectáculo familiar que une al Conde Draco y los personajes de Sesame Street, «una historia mágica de música, de humor y de amistad», comentan, porque incluso en estas fechas caben los sentimientos agradables.

También marca estreno el desfile Halloween Birthday Parade, repleto de carrozas tematizadas, un nuevo jingle y una coreografía final que dice adiós cada jornada con derroche energético. No se olvidan, por supuesto, de los pasajes del terror con nombres tan sugerentes como La Leyenda del Rey Caníbal, La Isla Maldita, La Muerte Viva. Ni abandonan espectáculos que se transforman y visten otras galas, gracias a esta excusa, como West Blood Frenzy y Vampires en Far West, o Halloween Factory en el Gran Teatre Imperial de China.

Los decorados introducen en el ambiente, incluso ofertan menús temáticos dentro de los restaurantes. Recuerda que, para alojarse, PortAventura cuenta con 5 hoteles temáticos de 4 estrellas y un hotel de 5 estrellas dentro... para volver a casa rapidito, no vayas a encontrarte con algún espíritu de camino a la cama.