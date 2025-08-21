El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hayedo de Otzarreta, uno de los rincones más mágicos de Euskadi. Fotolia
Redes de raíces

El lenguaje secreto con el que murmullan los árboles

Comparten nutrientes para cooperar y ayudarse unos a otros, se comunican para alertar de plagas y hasta se hacen «amigos»

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:02

Existen desde hace 370 millones de años y después evolucionaron en diferentes especies. En Europa, el más antiguo es un tejo de más de 2. ... 000 años en la Sierra de Cazorla. Los árboles ofrecen sombra y agua, limpian el aire, secuestran emisiones contaminantes, regulan la temperatura, crean paisajes, cobijan a los animales, nos abstecen de madera, de alimentos como setas y frutos, de paz... Y son seres vivos capaces de comunicarse con sus semejantes y alertarles de peligros de una forma que se sigue investigando. Además, cooperan entre sí. Es decir, no actúan como individuos aislados, sino que forman comunidades vivas y «redes» cooperativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

