La isla que es medio año española

Lo dijo Víctor Hugo en 1843: «Lo que no hay en la Isla de los Faisanes son faisanes, lo más una vaca y tres patos». ... Cierto, solo algunos patos se refugian de vez en cuando en la isla de los Faisanes pero ningún otro pájaro, que sepamos, de la familia de las phasianidae. No tiene faisanes ni propietarios; porque la isla pertenece seis meses del año a España y los otros seis meses a Francia.

Y nada que ver los faisanes con la denominación de esta isla. Porque Pausu fue su primer nombre, ya que había que pagar un peaje para cruzar por ella el río entre Hispania y Aquitania, y derivado de él le vino que la llamaran al principio isla de los Paussans y luego de los Faussans y aquello se corrompió para convertirse en Faisans, que es lo mismo que Faisanes. También le dicen en euskera 'Konpantzia', en castellano 'Isla de la Conferencia' porque en ella se firmó, después de más de una veintena de conferencias entre el cardenal Mazarino, diplomático al servicio del rey de Francia, y el general español Luis de Haro el 7 de noviembre de 1659 el Tratado de Paz de los Pirineos, pacto ratificado después por el compromiso matrimonial de la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, y Luis XIV, el 'Rey Sol' francés.

Entre agosto y noviembre de aquel año la actividad en la isla debió ser frenética y menos mal porque aquel buen pacto puso fin a la guerra de los Treinta Años, que sostenían España y Francia desde 1635, y en él se definieron y marcaron las fronteras naturales a lo largo de los Pirineos.

El Bidasoa abraza las riberas de los Faisanes lo mismo que sucede en las otras cuatro islas que este río fronterizo ha creado con sus depósitos aluviales: Galera, De los pájaros, Hiru Kanale y Santiago Aurrea. La de los Faisanes ve cada día subir y bajar la marea pero es un poco más alta y ya no pierde tamaño desde que en 1863 la levantaron un poco más y reforzaron con sillería sus taludes. Una pradera bien cuidada y un bosquete de caducifolias son lo que el caminante de cualquiera de las orillas del Bidasoa contempla al pasar a su altura. También un monolito con una leyenda conmemorativa, en castellano en el sur, en francés en el norte: 'En memoria de las Conferencias de MDCLIX por las cuales Felipe IV y Luis XIV con una feliz alianza pusieron término a una empeñada guerra entre sus dos naciones. Restauraron esta isla Isabel II Reina de las Españas y Napoleón III emperador de los franceses en el año MDCCCLXI'.

Apenas unos dos mil metros cuadrados o su equivalente a 215 por 38 metros quedan partidos en los mapas por la mitad aunque la frontera verdadera debería estar en el centro del canal navegable del río. Y como esa raya fue disputada por vecinos y pescadores incansablemente fue necesario otro acuerdo que no llegó hasta firmarse el 'Tratado de Bayona de 1856' en el que se repartía para cada país la mitad de los últimos tramos del Bidasoa. Todavía hizo falta tiempo para definir cómo gobernarla sin partirla en dos. En 1901 la comisión de límites decidió que la isla sería gobernada no a medias sino según el calendario. Desde entonces la isla no tiene un propietario sino dos y por eso es todavía el condominio más pequeño del mundo. Los Faisanes pertenece a España desde el 1 de febrero hasta el 31 de julio y a Francia desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero. Aunque en realidad son los ayuntamientos de Irún y de Hendaia los que se ocupan de mantenerla como si les perteneciera.