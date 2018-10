Cementerios de Burguete y Roncal (Navarra)

El cementerio de Burguete se encuentra a la salida del pueblo en dirección Francia, y fue construido en 1965 bajo diseño del arquitecto Miguel Gortari Beiner, en cuya obra siempre hubo una apuesta por lo moderno, lo funcional y lo urbano. Al lugar del sueño eterno se entra a través de una inmensa 'A' muy angulada y geométrica que representa el Alfa griego, el comienzo de todo. La forma circular del recinto viene a recordarnos el fin de ese todo, el ocaso: Omega. No hay panteones, no hay nichos, no hay mausoleos: todos iguales ante la muerte: estelas discoidales de piedra recuerdan a los muertos de las familias del pueblo. En la mayoría de ellas, una frase restalla tras el nombre de la casa a la que pertenecieron y pertenecen: 'Bakean beude'. Traducción libre: 'Que hayan encontrado la paz'. Hacia la derecha, una cruz muy rústica, hecha con una rama y una tablilla, atadas con cuerdas asegura que un muerto sin nombre 'siempre estará con nosotros'. Hay flores muy marchitas, tierra levantada y alguna estrella de David bajo los nombres eúskaros. Al fondo, tras la tapia trotan unos caballos. Son de raza autóctona; son los 'burguetes' animales serios fruto del cruce de la jaca navarra con el caballo francés.

Va cayendo la tarde. Y el otoño. Planean los buitres. Se curvan los caminos. Se revuelven. La NA 140 se retuerce en los 67 kilómetros de distancia y casi hora y media de trayecto. Pasan los nombres y los valles. A Roncal se llega de noche. Pero la luna llena no ha salido. Aún. El cementerio está a 800 metros de la villa. El camposanto a esas horas está candado, así que antes de emprender la excursión contacten con la Oficina de Turismo (948475256 ) o esperen, simplemente, a que la luna llena aparezca sobre el monte, entre las nubes y contemplen el inmenso espectáculo de cómo ilumina el mausoleo de Gayarre, con el plano artísticamente delimitado por dos cipreses. El cantante que triunfó en la Ópera de San Petersburgo fue primero pastor y después herrero. Triunfó, construyó las escuelas y el frontón de su villa, murió joven (46 años en 1890) y fue embalsamado. Su laringe, empero, se conserva en el Museo de Navarra. Su cuerpo descansa mientras en el monumento de Benllure las alegorías de la Música y la Armonía le lloran y los genios angelicales elevan el sarcófago a los cielos. Duerme quien fuera llamado «senza rivali, le roi du chant» rodeado por cruces menos excelsas. Un Cristo desolado corona la tumba de una dama a la entrada del camposanto: Adelina Balari, viuda de Jandua. Una nube cubre ya totalmente a la luna y un murciélago levanta el vuelo. Nada más oportuno.