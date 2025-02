Un espectáculo con más de 200 aves

E. C.

Gaspar y Gastona los alimoches; Gilbert, Frodo, Lerín y Jasper los buitres leonados... Son algunos ejemplos de los animales que llegaron, prácticamente sin poder volar, ... a Tierra Rapaz. Muchos no lo han conseguido pese a los cuidados, otros han logrado al menos planear. Pero en este parque temático de La Rioja Baja tienen un hogar. Y no son los únicos. Hasta 300 aves cazadoras y casi otros tantos mamíferos de la sabana africana y de Oceanía conviven en las ocho hectáreas de este paraíso. No todos son animales heridos o desahuciados por otros centros de recuperación, aunque sí comparten la razón por la que están ahí: la vocación de dos biólogos de abrir este espacio para que «la gente pueda sentir esa pasión por las aves» que tienen ellos.

María Ríos y Luis Lezana cumplieron ese sueño en junio de 2015, cuando Tierra Rapaz recibió a los primeros visitantes en una hectárea de terreno entre Calahorra y Rincón de Soto. Con el paso de los años su superficie se ha multiplicado por ocho y sus visitantes se han disparado. Décima temporada El parque de aves rapaces reabre para el público general el 22 de marzo hasta mediados de noviembre. En Calahorra, La Rioja. Horarios: sábados y domingos en temporada media, festivos, Semana Santa... de 11.00 a 19.30. Precio: de 13 a 22 € en función del día que se acuda y la edad. Hay promociones y 'packs' de fin de semana.

Más información: www.tierrarapaz.com.

Distancia: Calahorra se encuentra a 181 kilómetros de Bilbao y 103 de Vitoria El 22 de marzo reabrirá sus puertas a las visitas -en invierno solo van colegios- en una décima temporada que esperan que sea «muy especial». Adelantan que acogerán diferentes «galas» de asociaciones riojanas a lo largo del año, y que volverá Paco Martos, especialista en doma libre de caballos. También regresará el evento Águilas de Roma, con cetreros de la zona, en fechas que irán anunciando según se acerquen. Pero vayamos a lo práctico. ¿Qué se puede encontrar el visitante cualquier día que acuda a Tierra Rapaz? «Lo principal serán las dos exhibiciones de vuelo», detalla Lezana. La primera, en torno a las 12.40 horas, es 'El Lago del Tiempo', con más de doscientas aves diurnas como protagonistas. O coprotagonistas, porque comparten escenario con actores, caballos españoles, árabes y frisones entre otras razas, dromedarios... «Es un repaso, desde las estepas asiáticas en el año 3.000 antes de Cristo hasta el momento actual, de la relación única y de unión entre el ser humano y las rapaces», expone. Aparecerán ante el público kazajos, egipcios, romanos, árabes, personajes medievales... La puesta en escena de mayor relevancia, no obstante, será 'La Gruta de los Búhos', con una quincena de especies de aves nocturnas «de diferentes países». «Es única en el mundo por su extrema dificultad», asegura el director del parque. Y lo es porque las aves que salen cuando se pone el sol son «muy difíciles de adiestrar» por su carácter «asustadizo». ¿Y el resto del tiempo? «Fomentamos la ciencia a través de charlas y el público puede además volar diferentes especies de pequeño y mediano tamaño», explica el biólogo, cuyo padre trabajó «muchos años» con el inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer «a los recién nacidos del parque», aproximarse a los proyectos de reintroducción que llevan a cabo y disfrutar de la sabana africana y de Oceanía sin salir de La Rioja. Disponen para ello de dos espacios se han ido nutriendo, entre otros, de mamíferos como cebras, antílopes, suricatas, puercoespines y canguros, que dieron el salto de Australia a Calahorra el pasado año.

