Una ciclista enfila la subida al Col de Marie Blanque. Wikiloc
Ruta en bici

En bici por el lado fácil del Col de Marie Blanque

Subir este puerto desde el valle francés de Osseau tiene premio: colgarnos la medalla de un temible pero sin sufrir tanto

Julia Fernández

Julia Fernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:44

Las bicicletas se hicieron para el verano. Estos días es difícil estar en Pirineos y no ver a hordas de aficionados pedaleando por sus carreteras. ... Esta cordillera es como un parque temático para aquellos que, además, son fieles al Tour de Francia. En esta ocasión nos vamos a alejar de los grandes colosos como el Tourmalet o el Aubisque para ir a otra más modesta, pero no menos desafiante: el Col de Marie Blanque.

