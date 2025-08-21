Aventura en el agua para los que no temen mojarse

Iratxe López Jueves, 21 de agosto 2025, 18:30 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

Nos echamos al agua, ¡a la fresca!... mejor época para hacerlo no va a haber. A la aventura, para mezclar diversión y un poquito de ejercicio, nunca viene mal con los excesos de verano. En esta época todo el mundo se relaja, para eso son las vacaciones, para darse una tregua incluso en el plano gastronómico, pero eso se paga antes o después, tras pasar por la báscula.

Agosto propicia el remojón en compañía y las actividades que ahora mismo vamos a contarte, unas buenas risotadas y cero aburrimiento, además. Así que ponte el bañador y vamos a ello. Si nunca te has animado a apuntarte a algo así, es hora de cambiar de hábitos, estamos seguros de que no vas a arrepentirte. ¿No nos crees? Pues la única manera de decir aquello de «ya te lo decía yo», es probarlo en propia carne. Y ya, después, veremos quién gana.

Urdaibai (Bizkaia) A remar en Big Sup

Esta es la opción perfecta para pasar un gran rato con los amigos o la familia. Un trabajo cooperativo además, el de remar al tiempo para avanzar mientras descubres el paisaje de la ría de Urdaibai. «El Big Sup es ideal para iniciarse en el Stand Up Paddle de forma divertida y además segura, en compañía de un instructor», explican desde Urdaibai. La modalidad acuática ofrece una aventura por esta Reserva de la Biosfera, uno de los 'top' en cuanto a entorno con riqueza natural en nuestra tierra.

El objetivo es conseguir remar de pie por la desembocadura de la ría, cambiar así de perspectiva para contemplarla desde dentro hacia afuera, y no al revés, como otras veces. Habrá tiempo de hacer equipo, trabajar la coordinación e incluso darse un chapuzón, eso nunca se descarta, y no por torpeza, que también puede pasar hasta pillarle el truco, sino por gusto.

Obligatorio para poder apuntarse es, claro, saber nadar. E imprescindible llevar calzado que sirva para el agua, bañador, camiseta, toalla y protección solar, no te vayas a quemar. No queremos a la gente chamuscada. La cosa dura hora y media, y bajo el sol de agosto, ya se sabe, poca broma con la piel.

«Esta es la experiencia más divertida para hacer en grupo, en compañía. Con inicio y final en el pequeño puerto de Arketa. Navegaremos por algunos de los lugares más característicos de la desembocadura, bordeando la playa de Laida, y nos acercaremos a la salida de Mundaka, hogar de una de las olas de izquierda más largas del mundo», especifican.

Recorriendo, además, la costa de Sukarrieta, en la orilla derecha de la ría, «uno de los enclaves más antiguos de Bizkaia, para conocer la idílica playa interior de San Antonio, protegida por la isla Sandindere», aseguran. Durante una ruta circular con nivel de iniciación, fácil, para tranquilidad de todos. La edad mínima de cara a participar son los 10 años, en caso de familias y grupos acompañados de adultos, los 8 años.

Más información: Más 29 personas: 27 euros; 15 a 29, 28,80 euros; 8 a 14, 30,60 euros; 5 a 7, 36,00 euros. Incluye: material, instalaciones con vestuarios y duchas, seguro, monitor. urdaibai.com

Agiñaga (Álava) Agua abajo descendiendo barrancos

«El barranco de Fuente el Haya es una bonita experiencia, pero la persona debe ser más deportista que sedentaria, por la aproximación que tiene, junto con un par de rápeles que son interesantes y ponen a uno en su sitio. Es entre iniciación y grado medio de dificultad», comentan desde Inguru Abentura.

Hablan de una bella experiencia llena de grandes sensaciones para las personas que nunca antes han descendido por un cañón. Aguarda en el Valle de Ayala, en las faldas del monte Ungino. Allí se concentran una serie de barrancos entrecruzados, unen sus aguas y engordan caudal al río Hías. El barranco que protagoniza estas líneas absorbe las aguas de esos barrancos vecinos.

«Comenzamos con una aproximación de 25 minutos por una pista por la que remontamos el río Hías y llegamos al camino de acceso al barranco Salto, lugar donde empieza nuestro descenso para adentrarnos en el barranco», narran. El movimiento empieza con dos bonitos rápeles de 10 y 12 metros y una zona con un par de resaltes hasta llegar a una nueva confluencia del barranco Somo.

«En esta segunda zona tenemos un rápel de 10 metros y un par de toboganes cortos», añaden. Así se llega a la cascada del barranco Pasada Mala. Quedará solo la última zona, el último rápel estrecho y canalizado de 25 metros, «donde el agua adquiere forma helicoidal, la cascada más bonita de Álava, que dejará muy buenas sensaciones en una poza siempre inundada, donde finaliza el barranquismo», explican. Bastarán 10 minutos caminando para volver a los vehículos a través de un PR que une con el punto inicial.

Más información: 3-4 horas. Hasta octubre. Grupo mínimo: 6 participantes. Edad mínima: 10 años. 60 euros por persona. www.inguruabentura.com

Hondarribia (Gipuzkoa) Por la costa, entre rocas y saltos al agua

¿Has hecho coasteering alguna vez? Mezcla actividad acuática y senderismo, solo que afrontando un tramo costero, y con costero nos referimos a que también tocas agua. Aquí hay que hacer un poco de todo, nadar, saltar, trepar, destrepar, pasar pequeños pasadizos, así que si eres de los que no se mueve nunca, tendrás que ir con ganas, esto es para gente activa acostumbrada a subir, bajar, entrar, salir... Conocerás así, si apetece, las faldas del monte Jaizkibel desde otra perspectiva. Al finalizar, siempre puedes acabar con experiencia gastronómica de regalo por el esfuerzo (esta la reservas tú, no forma parte del plan).

«Es una actividad muy divertida para disfrutar en grupo, tanto para familias como para amigos o incluso parejas. En un entorno inigualable, como es la zona costera del precioso pueblo de Hondarribia, esta actividad no dejará a nadie indiferente», explican los promotores del deportivo asunto.

El Faro de Higuer presidirá tus andanzas, las de tierra y las de agua. «Pasaremos por la desembocadura del río Bidasoa y por debajo de las faldas del Jaizkibel, disfrutando ampliamente del bello paisaje costero», añaden. Eso sí, las condiciones para hacerla deben ser favorables.

«De todas las actividades, es la más caprichosa. Se tienen que dar unas circunstancias específicas, alinear varios factores a favor para hacerla con seguridad y garantías. Al ser de mar, además de influir directamente el tiempo meteorológico pluvial tendremos que tener en cuenta la predicción marítima, el viento, las olas y las mareas, pero la experiencia ya nos dice que muy, muy pocas veces debemos que anular la actividad por estos motivos, ya que se trata de una zona resguardada», especifican. Así que vale la pena intentarlo. «Depender de tantos factores la hace única y especial», agregan.

El chaleco salvavidas será de uso obligatorio, advertencia para los chuletas que quieran hacerse los listos, siempre hay alguno. El recorrido puede adaptarse a los participantes desde iniciación. Dato para quienes buscan adrenalina en vena, el salto máximo hasta el agua, porque también habrá que brincar, se hace desde una aktura de entre 6 a 8 metros.

«Todos los saltos son seguros, dependiendo de la marea que tengamos elegimos unos u otros, y ninguno es obligatorio, cada cual pone su punto adrenalínico donde quiera», finalizan.

Más información: 5 h., en agua 2:30-3 h. Necesario: saber nadar, bañador, zapatillas trekking o botas de montaña en buen estado con suela no desgastada, 1 litro agua/persona y algo de picar. Edad mínima: 8 años. Forma física media. iparadventure.com

Armintza (Bizkaia) A la captura de peces bajo el agua

¿Qué tal si este verano en lugar de mirar el mar decides explorarlo? Es lo que propone la pesca submarina. «Imagina deslizarte entre rocas submarinas, contener la respiración mientras tu cuerpo flota como uno más del ecosistema y de pronto… ¡zas! Una presa a pocos metros, el corazón latiendo al ritmo del mar y tú, apuntando como un auténtico explorador acuático. No es un documental de National Geographic, es el curso de pesca submarina en la costa de Bizkaia», narran con mucha convicción sus organizadores para animar al personal.

Podrás ser protagonista de tu propio documental, de la inspección submarina a ese Cantábrico que riega las costas vascas y que muchas veces habrás observado desde la playa o el litoral. «No se trata solo de pescar, es una experiencia completa donde conectas con el océano, mejoras tu capacidad pulmonar, desarrollas técnica bajo el agua y, de paso, vives una aventura que probablemente jamás habías imaginado», siguen para convencer por si nunca tener lo habías planteado... llegó la hora.

Olvida pensar en un curso de varias jornadas, en solo cinco horas aprenderás lo necesario para iniciarte. ¿Y eso implica?... pues identificar especies marinas, practicar técnicas de apnea y eficiencia en la respiración, usar el fusil de pesca, asimilar formas de pesca en el Cantábrico, saber qué es la verticalidad y la hidrodinámica cuando te hablen de ella, y lo esencial, cómo moverse como pez en el agua. Mientras persigues a otros, y admiras a quienes se librarán dentro de su precioso y húmedo hogar.

«No hace falta experiencia previa, solo ganas de mojarse y de vivir algo completamente distinto», agregan. Dónde será la experiencia: las salidas suelen realizarse en paraísos marinos como Armintza, un lugar tranquilo pero repleto de vida submarina, perfecto para aprender con seguridad y mientras disfrutas del entorno.

«Se trata de una aventura para quien quiera vivir una aventura real, sin filtros ni WiFi. Para los que buscan salir de la rutina y tener algo que contar. Y quienes sueñan con sentirse libres bajo el mar. Repleta de buen rollo, risas, retos y muchas ganas de repetir. Spoiler final: después de este curso verás el mar con otros ojos. Ya no será solo un fondo de pantalla… será tu territorio», prometen.

Más información:·120 euros por persona. Proporcionan alquiler de equipo si no tienes. 639137109. eventosyaventuras.com

Cantabria-Asturias En canoa por los ríos Deva y Cares

Entre Asturias y Cantabria fluye este recorrido, «una joya escondida para los amantes de la aventura», según explican los organizadores. Quienes se apunten encontrarán corrientes rápidas, tramos serenos y panoramas naturales impresionantes. «Ofrece una mezcla perfecta de emociones y paisajes, lo que la convierte en la elección ideal para aquellos que buscan experiencia inolvidable en la naturaleza».

Según avanzan las canoas, los paisajes cambian, pasan de cañones estrechos a vastos valles, de aguas tranquilas a rápidos. «En cada curva del río hay algo nuevo que admirar, es un viaje a través de la diversidad natural de la región», aseguran. Los participantes contemplarán gran variedad de fauna y flora, un río rebosante de vida, «desde peces que nadan en sus aguas cristalinas hasta aves que sobrevuelan el cielo, nutrias jugando en la orilla, halcones, incluso ciervos si hay suerte».

Los instructores guiarán la travesía de manera segura, para tranquilidad de todos. «Las corrientes son emocionantes, pero muy seguras, y se hacen aún más atractivas por la increíble belleza natural que las rodea», animan. ¿A qué esperas?

Más información: 50 euros. Todos los días. 10:00 h. 10 o 20 km. Dificultad: media-baja. Edad mínima: 8 años o 1,10 m. Ropa y zapatos que se puedan mojar. aqua21aventura.com

