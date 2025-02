Angelina Jolie devuelve su voz a la Callas

María Callas (1923-1977) murió a los 53 años de un ataque al corazón en su piso del número 36 la Avenida Georges Mandel de París. En su funeral, sonó el preludio del tercer acto de 'La Traviata' y volvió a gritarse «¡brava!». Nacía un ... mito que revive cíclicamente gracias a un documental o una película. Ahora es Pablo Larraín el que resucita a la diva de la ópera por excelencia con el rostro de Angelina Jolie. Lo hace deteniéndose en los últimos días de la cantante, recluida en su casa y ya sin voz.

«María Callas estuvo cantando toda su vida para el público, para otros. Y su vida personal estaba siempre conectada con sus relaciones, tratando de complacer a alguien, a una relación, a un familiar o a una amistad», sostiene el director chileno. «En esta película, una celebración de su vida, decide hacerlo para sí misma al final de sus días. Va a intentar cantar para sí misma, busca su propia voz e intenta entender su identidad».

Tráiler de 'María Callas'.

Tal como hizo en el pasado con otros dos iconos femeninos, Jackie Kennedy y Lady Di, Larraín no firma un biopic al uso, con una cronología canónica, sino que apuesta por un modo impresionista de entender la personalidad y el tiempo de la soprano. Como en 'Jackie' y 'Spencer', el realizador recupera a una mujer célebre del siglo XX que vivió sometida a una presión extrema por el rol que le tocó representar. Los días previos a su muerte sufrió la pérdida de su tesoro más preciado, su voz, la adicción a los barbitúricos, las memorias de una madre que al parecer intentó prostituirla para complacer a los soldados nazis y el destructivo idilio con el magnate griego Aristóteles Onassis, que acabaría abandonándola para irse, precisamente, con Jacqueline Kennedy.

María Callas hizo su última aparición operística el 5 de julio de 1965, protagonizando 'Tosca' en el Convent Garden de Londres. Tenía 41 años. Siguió realizando tours de conciertos, protagonizó 'Medea', la película de su gran amigo Pier Paolo Pasolini, y dio clases magistrales en la Escuela Juilliard de Nueva York antes de mudarse a París a mediados de los 70 y desaparecer del ojo público.

Ampliar Angelina Jolie en 'María Callas'.

«Era alguien que sólo se sentía verdaderamente feliz cuando estaba sobre un escenario», afirma el director de 'El club'. «Solo de aquella manera llenaba su corazón y su alma. La película describe las dificultades de alguien que ha perdido el elemento que no sólo la dio a conocer, sino que también creó su persona a todos los niveles humanos. Pero no la miramos con compasión y no creo que el público tenga que sentirse mal por ello».

A la manera de una ópera, 'María Callas' se divide en tres actos y un epílogo. Encadena momentos musicales con las grandes arias de su protagonista. Larraín combina la voz de Jolie, que aprendió canto durante meses, con la de la propia Callas, ya que imitar a la virtuosa a la perfección era un reto casi imposible. La cinta arranca con la muerte de la diva y se retrotrae a sus últimos días. Un equipo de televisión la sigue para una entrevista en profundidad, mientras ella prueba su voz en un teatro vacío. Callas vive en compañía de dos sirvientes que la cuidan y toleran sus excesos, interpretados con brillantez por Alba Rohrwacher y Pierfrancesco Favino. Episodios de su biografía aparecen en flashback: las monedas para comida que conseguía cantando para los soldados, su romance con Onassis...

Ampliar Pablo Larraín juega con las texturas y los formatos en 'María Callas'.

Pablo Larraín contempla a su criatura con reverencia, sin que su periplo vital llegue a conmover al espectador. La mezcla de arias, flashbacks y momentos oníricos (las calles de París se transforman en decorados vivos de las operas en las que actuó) se hace repetitiva, aunque la factura técnica es deslumbrante, mezclando texturas y formatos.

Los melómanos disfrutarán de los hits de la cantante y el gran público no podrá evitar establecer comparaciones entre la vida de Angelina Jolie, que también ha bregado con la fama y la prensa, y la de una heroína trágica que se daba aires hasta en sus más pequeños momentos cotidianos. «Tu nunca llegas tarde, los demás llegan temprano», la disculpan cuando se demora en un ensayo.