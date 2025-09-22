El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Blanca Soroa en el Festival de San Sebastián. Efe

La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián

Blanca Soroa fue elegida entre más de 600 chicas para protagonizar 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua, en la que borda a una chica que quiere meterse monja

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Belategui

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:20

Blanca Soroa es al natural mucho más alta, sofisticada y extrovertida que Ainara, la protagonista de 'Los domingos'. «Los tacones y el maquillaje hacen milagros», ... apunta esta getxotarra que cumple 17 años este martes, «justo cuando acabe el pase de la película y esté todo el mundo aplaudiendo». Nunca había actuado ni pisado un festival de cine, pero disfruta del trajín promocional. «Todo es muy guay, aunque no me da tiempo a pensar, enlazando entrevista tras entrevista». Reconoce que haber hecho un reportaje de moda para una revista, que todavía no ha salido, es algo que le gusta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  3. 3 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  4. 4

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  5. 5 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  6. 6

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  7. 7 La vieja mercería renace como bar de barrio
  8. 8 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  9. 9

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  10. 10 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián

La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián