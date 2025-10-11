El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unamuno sigue vigente

Mikel Etxebarria Dobaran

Mikel Etxebarria Dobaran

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Mañana, 12 de octubre, se cumple el 89 aniversario del acto que presidió Miguel de Unamuno en el paraninfo de la Universidad de Salamanca en ... 1936. Era rector vitalicio y se conmemoraba en plena Guerra Civil el 'día de la raza'; no tenía intención de hablar, pero ante exaltadas intervenciones improvisó un discurso en el que entre otras cosas dijo: «Se ha hablado de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana occidental; pero la de hoy es una guerra incivil. Conquistar no es convertir. Vencer no es convencer y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión; no puede convencer el odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva y no de inquisición. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha».

