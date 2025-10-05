El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, salen al final de una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, en Washington. Reuters

El teatro político de Oriente Próximo visto desde Israel

El acto en la Casa Blanca debe abrir una nueva etapa para la zona y el mundo

Mario Sznajder

Profesor emérito de Ciencia Política, Universidad Hebrea de Jerusalén

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:49

En Oriente Próximo, los altos niveles de odio entre las partes en guerra -en este caso palestinos e israelíes, entre Hamás e Israel- hacen muy ... difícil a ambas sociedades presentar propuestas de paz. En el gran teatro político los líderes -Donald Trump y Benjamin Netanyahu- realizan actos públicos dramáticos, como la conferencia de prensa (sin preguntas de periodistas) en la Casa Blanca en la que presentaron el plan de paz del presidente norteamericano y la respuesta positiva del primer ministro israelí.

