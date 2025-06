¿Hasta qué edadpodemos reinventarnos?

El otro día volví a ver la película de los 90 'Beautiful Girls'. Esa en la que un grupo de amigos canta 'Sweet Caroline' en ... un bar. Como suele pasar, vista con la mentalidad de ahora, el filme cruza varias líneas rojas. Pero el aspecto que me llamó la atención fue otro: el personaje protagonista que interpreta Timothy Hutton vuelve a su pueblo natal para una reunión de promoción del colegio, al tiempo que atraviesa una encrucijada existencial en la que debe decidir si renuncia a su sueño de juventud de ser pianista y acepta un trabajo alimenticio como prueba de su paso a la adultez, o persiste en sus aspiraciones artísticas.

En ese momento fui consciente de que en el siglo XX las etapas estaban más delimitadas. Había puertas que cerraban aspiraciones, oportunidades y ambiciones a cal y canto. Que en la treintena-cuarentena ya se definía quién eras o quién no eras ni llegarías a ser. Se consideraba que ya estaba todo el pescado vendido. Lo que no habías conseguido, probablemente, ya no lo lograrías. Tocaba aceptar la vida que tenías y vivirla lo mejor posible. Sin aspavientos.

Ahora, sin embargo, siglo XXI, vivimos una época en la que parecen decirnos todo lo contrario. La vida es un bufé rebosante de oportunidades para la reinvención. Más allá de la repetida broma de que los cuarenta, cincuenta o sesenta son los nuevos treinta, lo cierto es que la existencia moderna actual parece ofrecernos múltiples vías para crear nuevas versiones de nuestra persona a cualquier edad. Los trenes pasan varias veces.

La mayor esperanza de vida, un entorno volátil, la transformación digital y las formaciones 'online', sobre todo las que se administran en formato cápsula, podrían explicar este 'boom' de la reinvención. ¡Apúntate a este 'bootcamp' de programación y da un giro radical a tu vida profesional! ¡Aprender una sola habilidad puede abrirte puertas que ni imaginas! ¿Quieres aprender a crear y transformar espacios y entrar en una profesión con futuro, sin importar de qué sector vengas? ¡Deja de vivir en modo avión y morir un poco cada lunes! 'Transforma tu futuro en 2 meses con este programa de transformación digital' 'Cómo cambiar de sector profesional sin tener experiencia' 'Tu edad no te define, comienza la etapa más poderosa de tu vida, es tu momento para redescubrirte, reinventarte y brillar' 'Si sueñas con libertad y propósito y no dejas de pensar en un plan B, eso es que estás listo para emprender'.

Todo nos exhorta al cambio, al reseteo, al giro de 180º. Son mensajes que aparecen en las redes sociales, medios de comunicación o te los dice alguien de tu entorno porque han pasado ya al torrente sanguíneo de la gente común. Te interpelan a reinventarte desde diferentes ámbitos. Desde el mundo de la formación -'aprende estas 10 herramientas de IA y cambia tu futuro profesional-, de la cosmética, estética y cirugía -'reserva cita para un 'FullFace' y reposiciona tu estructura facial'-, de la moda -'¿harto de vestir siempre igual? Da un cambio radical a tu armario'-, del deporte -'haz entrenamiento de fuerza y cambia tu composición corporal creando músculo'-, del crecimiento personal -'haz aflorar tu verdadero ser y deja de creer que eres como la sociedad te ha definido'-.

Bien pensado, no está nada mal. Nos permite tener siete o setenta vidas. Seguir durante más tiempo en el 'partido'. Las personas no quedan arrumbadas en las esquinas de la vida, prematuramente amortizadas, y la ilusión se renueva sin cesar. A veces ni siquiera hace falta llevarlo a cabo. La sola promesa de que es posible basta.

Rediseñar tu vida. ¿De verdad es posible o es algo que ocurre de forma muy excepcional? Activo mi mirada panorámica y... Mi amiga Cristina, pasados los 55, ha decidido volver a Bilbao, tras vivir durante 30 años en una aldea gallega, casarse, tener dos hijos y divorciarse. Planea abrir un negocio de arte y pintura con impacto social. Es un gran cambio, pero está dentro de su área de 'expertise'. Mi amiga Iratxe debutó el otro día, a los 50, como actriz de teatro amateur, tras unos meses dando clase. Estuvo espléndida y supone una novedad proteínica para su alma, pero tampoco es reinvención. Mi amiga Idoia, pasados los 55, acaba de acceder a la carrera judicial por la vía del cuarto turno, tras mucho esfuerzo y estudio. Zorionak, magistrada. ¿Reinvención? Hmm.

Y siempre hay una cara B. En este caso, que no hay descanso. En el pasado, había una edad en la que las personas sentían que ya estaba. Habían cumplido. Una se relajaba y se sentaba a mirar lo sembrado. Contemplaba la cosecha por magra que fuera. No significaba abandonarse, sino pasar a una zona más cómoda y menos exigente. Ahora no hay tregua. Los trenes pasan cada dos por tres. Y lo mismo que generan ilusión, también traen vagones de ansiedad. Entonces, qué. ¿Nos reinventamos?