El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sr. García
La mirada

«He enterrado mi corazón en el sudario de mi hijo»

Iniciamos otra vida fuera de Gaza, pero nuestra mente sigue allí

Kayed Hammad

Intérprete gazatí

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:49

Comenta

En la primera semana de guerra, bombardearon mi casa en Ciudad de Gaza y todo se quemó por el fósforo blanco de las bombas. Días ... después era bombardeado todo el edificio, de 12 plantas. Fue un momento muy doloroso porque nos vimos obligados a sobrevivir huyendo. Como no existen sótanos ni refugios porque su construcción estaba prohibida, hemos tenido que ir de una casa a otra escapando de la muerte. He cambiado 17 veces de casa en 20 meses y medio de asedio. Y a veces de madrugada, lo que significa que hay que dejar a todo correr la poca comida que tienes, el agua, y empezar de nuevo en otro sitio, buscando algo de comer, leña para fuego... Todo se utiliza como arma de guerra. En dos hambrunas tuvimos que alimentarnos de harina hecha para animales, con cebada, maíz y arena sucia. Pero no había más remedio. Hasta alguna hierba, una hoja de árbol. Si eres capaz de tragarlo, pues adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  2. 2

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional se vende íntegramen en un restaurante de Getxo: comprobar resultados del sorteo de hoy sábado 4 de octubre
  4. 4

    Fiesta en un restaurante de Getxo tras repartir tres millones de euros entre los clientes: «No nos ha dado tiempo ni a celebrarlo»
  5. 5

    Sorprenden al jefe de flota de la DYA al volante de una ambulancia sin tener el carné de conducir adecuado
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7 Gran ovación de San Mamés en el homenaje del Athletic a Palestina, no emitido por televisión
  8. 8

    Las restricciones al tráfico no logran reducir la entrada de coches a Bilbao
  9. 9

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  10. 10 Denuncian la muerte de una vaquilla arrollada de forma brutal por un quad en un encierro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «He enterrado mi corazón en el sudario de mi hijo»

«He enterrado mi corazón en el sudario de mi hijo»