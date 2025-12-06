El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Veinte años VioGén

La ley salva vidas pero se puede pensar si no se habría logrado igual resultado sin convertir a tantos hombres en ciudadanos de tercera

José María Ruiz Soroa

José María Ruiz Soroa

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:12

Ese es el tiempo que llevamos en España desde la promulgación de la Ley orgánica 1/2004 de Violencia de Género y desde su desarrollo ... y aplicación por la Administración. Veinte años positivos, sí, pero también de lo que puede definirse echando mano de una terminología poco técnica, pero muy plástica, como la 'comedura de coco' con más éxito en nuestra sociedad actual. El dogma ideológico proclamado como principio axiomático por el texto legal de que toda violencia contra una mujer ejercida en el seno de una relación afectiva es siempre consecuencia necesaria de la persistencia de una estructura social patriarcal y machista («la mujer es víctima por ser mujer») ha sido rico en consecuencias prácticas de toda índole, que se han llegado a percibir por la opinión pública como naturales y convenientes, a pesar de que incurren en violaciones de muchos principios básicos de cualquier Estado de Derecho democrático liberal.

