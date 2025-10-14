El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo que muestra a migrantes cruzando el Canal de la Mancha en una pequeña embarcación. EFE

Migrantes, ellos y nosotros

La ética cristiana siempre requerirá ir más allá de la ley

José Ignacio Calleja

José Ignacio Calleja

Profesor de Moral Social Cristiana

Martes, 14 de octubre 2025, 00:00

Hace tiempo que todos queremos entender las migraciones, ese hecho social que conocimos en años jóvenes de un modo y, ahora, de otro bien distinto. ... Poco que ver con lo aprendido en algún momento de mi vida en Alemania, entre los migrantes españoles del lugar. Este detalle, la atención religiosa de aquella gente, explica ahora el sesgo católico de mis palabras. La reflexión de la Iglesia en cuanto a los migrantes es muy clara: acoger, proteger, promover e integrar. Mi experiencia es que hemos dado un paso muy importante. En ese entorno católico, y otros de signo humanista, son pocos los que cuestionan la llegada de emigrantes en cuanto tal, pocos. Hemos ganado conciencia de su dignidad de personas en concreto y de su ¡estado de necesidad! Solo en sectores ideológicos muy cerrados aparece gente que se opone, explícitamente, a los inmigrantes en cuanto tales. Son muchos aún quienes dicen: sí, pero 'legales'. Esta salida quizá sea una respuesta refugio de los que antes se oponían sin matices, pero es un paso en la buena dirección.

