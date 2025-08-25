El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Ibarrola

La gente no está pasiva

Aparentamos poca implicación, pero no hemos perdido la conciencia moral

José Ignacio Calleja

José Ignacio Calleja

Profesor de Moral Social Cristiana

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Es agobiante comprobar que las ideologías liberadas de cualquier control humanitario están ocupando los espacios de valor que manteníamos. No me atrevo a decir que ... en el pasado éramos mejores, porque todo es susceptible de dudas, pero no recuerdo otro momento cercano en que el pragmatismo de los idearios apareciera más plano y más corto. Ni siquiera nos esmeramos en dar a las ideas sociales y juicios morales una pátina de elegancia formal. Al menos en este sentido, me dirán, somos honrados, pues no nos escondemos en la apariencia de belleza para drenar la tortura de las guerras y repatriaciones, y eso mismo es una clave de esperanza en el futuro. Es muy poco.

