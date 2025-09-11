El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre

El hambre como arma de guerra

El derecho humanitario se conculca de forma sistemática en Gaza

Joana Abrisketa

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Deusto

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

El 22 de agosto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, declaró oficialmente la situación de hambruna en la Gobernación de Gaza, donde está ... ubicada la Ciudad de Gaza, en el centro norte de la Franja, y alertó sobre las grandes probabilidades de que se extendiera a Deir al Balah, en el centro de la Franja, y a Jan Yunis, en el sur, a lo largo de septiembre.

