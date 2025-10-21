El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De la fábrica al conocimiento

Para convertir la innovación en parte natural de la producción se necesitan servicios de ingeniería, consultoría o marketing

Iván Martén Uliarte

Presidente de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad

Martes, 21 de octubre 2025, 00:01

La competitividad ya no depende solo de producir bienes materiales, sino de qué es lo que sabemos y de cómo convertimos ese conocimiento en valor. ... Las regiones europeas que crecieron al calor de la gran industria del siglo XX se encuentran hoy ante un dilema decisivo: ¿cómo adaptarse a la economía del conocimiento? La pregunta ya no es si debemos sustituir fábricas por oficinas, sino cómo lograr que la innovación se convierta en parte natural de la producción. Porque es ahí, en esa interacción virtuosa entre industria y conocimiento, donde puede nacer un nuevo futuro para territorios afectados por la desindustrialización, y hoy llamados a afrontar, además, retos globales como la crisis climática.

