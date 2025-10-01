El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una mano joven sostiene la mano de una persona mayor. Tyler Olson

Longevidad: el reto de la vida plena y digna

Urge una estrategia europea frente al populismo que enfrenta a jóvenes y mayores

Idoia Mendia Cuevas

Eurodiputada socialista vasca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:01

Cumplir años no es una enfermedad. Es un logro para seguir cubriendo fases de la vida. Y todas las fases deben contar con garantías de ... desarrollo pleno, con la máxima autonomía personal e inclusión en la sociedad, con profesionalización en los cuidados cuando estos se requieran. Con derechos, voz y participación plenas. Es el reto ante la revolución demográfica que vivimos en Europa, con Euskadi en puestos de cabeza, donde, en las dos últimas décadas, la población de 80 años se ha duplicado y el número de personas mayores de 65 años ha crecido de manera muy significativa.

