José Ibarrola

Camino de destrucción

Rusia y China se suman a quienes declaran la guerra a otros como medio legítimo

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Historiador y analista político

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:07

El orden mundial nacido tras la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando por momentos bajo episodios continuados de desorden, confusión, desconcierto, cambio, caos e inestabilidad. ... La guerra está presente en diferentes partes del mundo, incluso en Europa, y un nuevo conflicto mundial es hoy mucho más probable que en las últimas ocho décadas. Lo que tras el colapso del bloque soviético fue una prerrogativa de la única superpotencia militar (EE UU), la de librar guerras e intervenir militarmente en otros países, ya no es así, y otras grandes potencias con aspiraciones al rango de superpotencia mundial, como la actual Rusia y la República Popular China, se han sumado a quienes declaran la guerra a otros estados como medio político legítimo. Rusia libra una gran guerra en Europa y se prepara para futuros conflictos bélicos. China, la del guante de seda, no tardará en hacerlo en Taiwán. El liderazgo estadounidense no se ha desvanecido, pero sí la capacidad de imponer su voluntad política por doquier.

