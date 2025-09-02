El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Palestinos se agolpan para recibir raciones de comida de un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 27 de agosto de 2025. AFP

La hambruna de Hamás en Gaza

La privación es un arma de guerra más del Movimiento de Resistencia contra Israel a costa de los gazatíes más vulnerables

Andrés Montero

Expresidente de la Sociedad Española de Psicología de la violencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:03

Es tanta la saturación de información sobre Israel y Palestina, tan intratable el entramado de realidades tergiversadas y de adhesiones inamovibles en uno y otro ... bando, que queda la impresión de que cualquier punto de vista que se proponga se diluirá antes incluso de ser pensado. Domina una suerte de impotencia frente a la acumulación de verdades falsas. Hasta es temerario defender una mínima razón israelí ante auditorios europeos en general, españoles en particular.

