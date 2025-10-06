El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La Bonoloto del domingo deja 44.000 euros en Bilbao
José Ibarrola

Hamás: suicidio ideológico o muerte violenta

Para Netanyahu, Trump es su única carta de apoyo en el mundo

Alberto Spektorowski

Politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:02

La gran pregunta es si la iniciativa de Donald Trump expuesta en el plan de los 20 puntos llevará al fin del sufrimiento de Gaza. ... Las experiencias pasadas no dan lugar a esperanzas. Sin embargo, nunca antes Trump había puesto tanto énfasis en terminar la guerra y nunca antes se han juntado tantos actores políticos de Oriente Próximo y Europa aparentemente unidos en la propuesta del presidente de EE UU.

