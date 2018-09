Lo de los simpson

Se va a cumplir un año desde que Antena 3 descubriese que no necesitaba a 'Los Simpson' en su programación. Que, es más, le estorbaban. Y digo que lo descubrió porque fue de manera casual y por razones ajenas a las apuestas de la cadena. El conflicto en Cataluña en octubre de 2017 obligó a las parrillas a volcarse en la información, motivo por el cual muchos magacines alargaron su duración. Fue el caso de 'Espejo Público', centrado en aquellos acontecimientos que ocupó gran parte de la mañana, retrasando el horario de inicio de Arguiñano y de 'La ruleta de la suerte' y obligando a no emitir la serie de la familia amarilla. Lejos de salir perjudicada la emisora consiguió más audiencia. El concurso de Jorge Fernández lograba en su traslado al mediodía mejores cifras que la popular ficción y esto además beneficiaba al espacio de noticias que iba justo detrás. Vistos los resultados Antena 3, por supuesto, dejó su parrilla tal cual y trasladó a 'Los Simpson' a Neox. A pesar de todo Bart y los suyos volvían a asomarse al canal madre los fines de semana, algo que ya no va a pasar. Los sábados y domingos tampoco alcanzaban una cuota de pantalla suficiente por lo que definitivamente la producción de Matt Groening se aparta de Antena 3. Han sido 25 años en que el clan de Homer se asociaba a esta emisora, en que se repetían hasta la saciedad a la hora de comer. Y de tanto usarlos se gastaron. Ahora se mudan a un canal menos competitivo, donde sus datos estarán más acordes.

Son todo épocas y la familia amarilla ha vivido muchas. Existen generaciones enteras que se han criado con ellos, que conocen acontecimientos históricos o a personajes célebres porque se han citado en esta serie, que se expresan con frases y latiguillos recurrentes de los protagonistas. Se podría explicar el final del siglo pasado y el principio de este a través de estas criaturas y de sus andanzas. Nunca han sido unos dibujos cualesquiera. Su sátira y su mala leche han cumplido una función excepcional en una sociedad cada vez menos reflexiva y atrevida. Su rendimiento a nivel de audiencias no será el mismo, pero sus virtudes se mantienen intactas.