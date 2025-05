Tiempos viejos, tiempos salvajes: no se me olvidará que en 'Sálvame' pusieron una cuenta atrás esperando a que Isa Pantoja cumpliera 18 años para poder ... dar la noticia de su embarazo. A ella, sin embargo, se le olvidó hace mucho, tanto que Jorge Javier fue padrino de su boda y que el lunes, embarazada por segunda vez, apareció en la presentación de 'La familia de la tele'. Si Isa fue capaz de perdonar aquello, nosotros también perdonamos a los que despreciaban a Esteban y compañía y, ahora, se suben al carro. Bueno, a la carroza, que el programa empezó con un desfile.

Como soy una rancia, el asunto me hizo la gracia justa. Pero algo tendrán que inventarse, que si en Bilbao sacan la gabarra a la ría cuando ganan la Copa del Rey, ellos sacan a pasear el mamarracheo para celebrar que han pasado de regional a primera división, o como se diga ahora. El desfile lo presentaban Cayetana Guillén Cuervo y la gran Paloma del Río, capaz de pronunciar los nombres imposibles de las gimnastas rumanas pero no de distinguir a Víctor Sandoval de Kiko Matamoros. Por lo demás, petardeo, gaiteros, flamencas y abuelas bailando zumba, que me representaban tanto como las que sufrían por su pelo y andaban con cuidado para no resbalarse en el suelo mojado: llovía como llovió en la boda de los entonces príncipes porque a Madrid le encanta complicarlo todo.

Aquello era la familia y muchos más. Qué de gente. Se aprovechó el despliegue para presentar colaboradores nuevos y secciones varias. Chica, a mí la jardinería me da igual. Yo lo que quiero son los clásicos: las lágrimas de Lydia, los cabreos de Patiño, los bufidos de Belén y la cabeza, calva pero amueblada, de Matamoros. Emociones en carne viva. En tele viva.