El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

Je vous salue Barbie

En diagonal ·

En un municipio al lado de París se ha suspendido la proyección de 'Barbie'

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:00

En 1985 se estrenó 'Je vous salue Marie' en Madrid y se manifestaron casi mil personas. Una, Blas Piñar. Se suspendió alguna sesión y había ... ocho furgones policiales. Además de arrodillamientos al grito de «¡España, católica!», entre los protestantes hubo vivas a la Virgen, a Cristo Rey, a Lefebvre y a Juan XXIII. Juan Pablo II puso de sus partes diciendo que la obra hería profundamente «el sentimiento religioso de los creyentes y el respeto por lo sagrado». Ahora, en un municipio al lado de París se ha suspendido la proyección de 'Barbie'. Unos matones amenazaron con romperlo todo porque la película de Greta Gerwig «denigra la integridad de la mujer y promueve la homosexualidad». Y el alcalde comunista, que no quiso líos, ha sido acusado por la derecha de someterse a «la ideología islamista». Gentuza de ayer y de hoy. De un sitio y de otro. Liberticidas. Pero ¿no será más fácil hacerse homosexual viendo a Cary Grant que a Ryan Reynolds?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  3. 3

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  4. 4

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  5. 5 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  6. 6 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  7. 7

    La Crimea que Trump quiere regalar a Putin: una historia de tártaros, otomanos y rusos
  8. 8 180 euros de multa y el pago de costas por no devolver un Bizum de 20 euros
  9. 9 ¿Cuándo va a dejar de llover en Aste Nagusia? El aviso de la Aemet para esta semana
  10. 10

    La emocionante sorpresa de un vecino de Paiporta a un vasco que le ayudó en la Dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Je vous salue Barbie

Je vous salue Barbie