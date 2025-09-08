El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:08

Menuda sorpresa que no se rescate a las mujeres en el terremoto de Afganistán. En las fotos nunca veíamos una mujer. No se las puede ... tocar si no hay parentesco. Siendo mujer, en Afganistán es mejor estar muerta que viva y eso que ganan, pero hay que ver el prestigio que tiene el sufrimiento en Palestina frente al sufrimiento olvidado de las mujeres en Afganistán. O de las mujeres en Sudán.

