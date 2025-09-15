El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
R. C.

Hacer lo que quieras

En diagonal ·

El periodismo está en riesgo. Pero también porque lo está el modelo económico

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:01

No sé a la gente, pero ni siquiera a todos los que viven del periodismo les interesa el periodismo. Hay colegas que no leen periódicos. ¡ ... No se los compran los fines de semana! Ni tú, Bruto, hijo mío. Fernando Belzunce publica 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ariel). Martin Barron, uno de sus entrevistados, dice que «Si logran debilitar el papel de los periodistas, podrán eliminar la libertad de expresión para todos». El periodismo está en riesgo. Pero también porque lo está el modelo económico. Hay un deber de sexadores en los periodistas. Sobre todo, contar la verdad. Distinguirla de lo otro. Según Hannah Arendt mentir constantemente garantiza que nadie crea en nada. Un pueblo que no puede distinguir la verdad de la mentira tampoco distingue el bien del mal. «Con gente así puedes hacer lo que quieras». Bajo el nivel de filósofa. Según Emilia Landaluce, la persona que no paga por los periódicos no merece que le cuenten la verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  2. 2

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  3. 3 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  4. 4

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  5. 5

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  6. 6 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  7. 7

    Bildu y GKS intensifican su pulso para capitalizar el discurso contra Israel
  8. 8 Sin poder recoger el maillot de mejor joven y escondidos en su hotel: el final de la Vuelta para el Israel Premier Tech
  9. 9

    Lanzan un bolardo contra el balcón de una edil del PNV de Ugao que lleva años denunciando acoso
  10. 10

    Santiago López se perfila como futuro presidente del PP vizcaíno tras apartar Génova a Raquel González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hacer lo que quieras

Hacer lo que quieras