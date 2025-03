Ahora cita a Martin Luther King

Que las ofensas no pueden borrarse con más ofensas

Ha hablado Karla Sofía Gascón a través de 'The Hollywood Reporter». Un comunicado. Nada de preguntas o repreguntas. Nada que nos sorprenda. Las disculpas a ... los ofendidos. Que ha aprendido que el odio, como el fuego, no puede apagarse con más odio. Que las ofensas no pueden borrarse con más ofensas. Que como tiene la cabeza en su sitio ha podido ver la luz al final de este túnel de odio. También que el dolor fue tan abrumador que contempló «lo impensable». Farfolla. Que, además, ha citado a Martin Luther King y ha dicho empatía. Vamos, hombre.

A los youtubers de éxito como Soy una pringada o Francisco Frankie les parece «una fantasía» que una persona trans sea súper facha. Las personas que son «un circo» tienen su apoyo. Pero ahí estaba ya Caitlin Jenner siendo trumpista. Karla Sofía Gascón tiene proyectos, futuros trabajos y ahora Netflix la protege (o controla). Qué va a decir. Lo mismo que los actores de Hollywood en los Oscar. Nada.

