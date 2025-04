No le parecía bien desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido

Aprovechar la muerte de alguien importante para hablar de uno es habitual. Da un poco de vergüencita, pero no voy a tirar ni la quinta ... piedra. A veces es mejor callarse. El periodista Jorge Ramos ha recordado a Vargas Llosa y también el día que lo entrevistó en Miami y se rio en su cara. Supongo que porque cree que era Vargas Llosa el equivocado. Le preguntó muy serio: «¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas?». La carcajada del Nóbel fue como de Diane Lockhart en 'The Good Fight'. Lenguaje «igualitario» lo llamaba Ramos henchido de razón. Y el escritor: «Tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo».

No le parecía bien desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. Otro día, en Charleston, se quejó Varguitas de los periódicos serios que hacían concesiones al amarillismo. La RAE también hace concesiones al tontolculismo del lenguaje. Quizá algún día todos veremos el 'todes'.

