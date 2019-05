Llegaron las codornices y son muchas las que cantan en unos trigos que día a día van creciendo con fuerza. Y es que la meteorología está acompañando últimamente. Tal es así que los perdigones corren ya detrás de la solicitada madre. Una maravilla observar cómo les protege y enseña a desenvolverse en el campo, protegiéndolos incluso de los ataques de los gavilanes y demás predadores. También el mirlo macho alza la voz plena y potente tanto en los jardines de las ciudades como en el campo, anunciando la primavera, eterna promesa de futuro para los animales silvestres. No en vano, es época importantísima para el devenir de los mismos. A pesar de los muchos miles que perecen junto a las malvices al comer el veneno para los caracoles que se utiliza en los huertos.

También puntual como siempre ha llegado el cuco y no se entretendrá en construir el nido. Depositará dieciocho huevos, uno cada día, en otros tantos nidos que otros pájaros hicieron para los suyos. Se preocupará de hacer desaparecer uno de ellos a fin de que, al llegar, la hembra no note el aumento de su prole futura. Una vez eclosionados los huevos, el cuquillo se encargará de desembarazarse de sus hermanos de ocasión para aprovechar para sí íntegramente la ración que le aportan con el mayor cariño los padres adoptivos. Llegaron también la tórtolas, no muchas. Entre otras cosas, por el palo que les dan en Marruecos fuera de fechas autorizadas, al igual que la codorniz que cazan sin ningún rubor con redes. Otro de los motivos que ha incidido negativamente sobre la tórtola hay que buscarlo en el uso de pesticidas organoclorados para controlar las plagas de langosta que hace años asolaron África. Igualmente, la descomunal sequía que afectó hace años al Sahel y el avance del desierto hacia el sur deterioró el medio de estas sabanas.

En cuanto al Día del Cazador y Pescador del 23 de Junio en el campo de aviación de Dima, prácticamente todo está preparado para que cazadores y pescadores disfruten de una fiesta no exenta de actividades y reivindicaciones.