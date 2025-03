El ayudante Vance

Los vicepresidentes de Estados Unidos son unos elementos curiosos. Les prestamos poca atención, pero plantean grandes retos para el análisis antropológico. Debo aclarar que a ... mí me gustan los vicepresidentes tipo Kamala, que se toman el oficio como hay que tomárselo, con tranquilidad y paciencia. Kamala se limitaba a esperar sin aspavientos la muerte del presidente Biden como quien coge turno en la carnicería y tiene delante a un pesado que no se cansa de preguntar por los filetes de ternera. Fue admirable su contención: ni una zancadilla ni un empujoncito ni un abrirle la ventana del despacho oval para que le entrara corriente. Mientras esperaba infructuosamente que la biología le echara una mano, las siestas de Kamala en el ala este de la Casa Blanca tuvieron que ser apoteósicas, de pijama, galletitas y padrenuestro. Qué buenos tiempos aquellos.

Ahora está en el cargo J. D. Vance, que tuvo una infancia difícil y luego se metió marine y estudió Derecho en Yale. Los americanos dirían que es un 'self made man', aunque una vez escuché en televisión a un veterano periodista de mi ciudad referirse a un político local como 'self-madelman', lo que en este caso encaja mucho mejor. A Vance, como vimos en la reunión con Zelenski, le gusta meter baza. ¿Por qué? ¿Acaso no le dijo Kamala donde estaban los sofás buenos de la Casa Blanca? Tenemos al típico ayudante de sheriff un poco tarambana que se viene arriba con la estrellita en el pecho y entra en el saloon pegando tiros. Lo malo de un fulano como Vance es que ni siquiera nos deja el modesto consuelo de fantasear con un súbito e irremediable ictus presidencial. Visto lo visto, casi es mejor que no corra el escalafón.