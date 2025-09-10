El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EP
Furgón de cola

Titular en el banquillo

Entre lo inédito y lo corrosivo, el Supremo juzgará al fiscal general del Estado en ejercicio de su cargo

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:00

Cuatro días después de que Álvaro García Ortiz proclamase en la apertura del año judicial su confianza en la Justicia y en la verdad, el ... juez instructor ordenó la apertura de juicio oral en su contra en el Supremo. También le requirió una fianza de ciento cincuenta mil euros. García Ortiz no dijo nada de que creyese en el cálculo de las responsabilidades pecuniarias. Es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. Se insiste en el dato con razón. Pero no sé si la insistencia termina por transformar en excepcionalidad estadística lo que es un absurdo que bordea el fallo sistémico. Eso explica que el juez instructor rechace en su auto la petición de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz porque, entre otras cosas, no encuentra una norma extensible a un caso «tan excepcional y único, no ya de un fiscal, sino del fiscal general del Estado».

Espacios grises

