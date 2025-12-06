El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Seducción y demolición

Las juventudes de Sortu deciden por su cuenta que los toros de Osborne no caben en Euskal Herria

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:12

En el día de ayer, Ernai alcanzó sus últimos objetivos por el lado de los toros de Osborne. Quiero decir que echó abajo el de ... Rivabellosa. El año pasado la organización juvenil de Sortu derribó del mismo modo el toro de Osborne de Tudela. «Los símbolos españoles no tienen cabida en Euskal Herria», celebraron ayer en Ernai dejando claro que lo de la semiótica tampoco saben cómo funciona. Los jóvenes de la izquierda abertzale celebran que ya no se ven enormes toros negros en el paisaje de Euskal Herria, territorio cultural que no siempre es fácil de identificar ante un extranjero sin recurrir a los encierros de Pamplona.

