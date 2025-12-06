Seducción y demolición

En el día de ayer, Ernai alcanzó sus últimos objetivos por el lado de los toros de Osborne. Quiero decir que echó abajo el de ... Rivabellosa. El año pasado la organización juvenil de Sortu derribó del mismo modo el toro de Osborne de Tudela. «Los símbolos españoles no tienen cabida en Euskal Herria», celebraron ayer en Ernai dejando claro que lo de la semiótica tampoco saben cómo funciona. Los jóvenes de la izquierda abertzale celebran que ya no se ven enormes toros negros en el paisaje de Euskal Herria, territorio cultural que no siempre es fácil de identificar ante un extranjero sin recurrir a los encierros de Pamplona.

Si el extranjero es danés, igual te comenta que ellos tienen uno de esos enormes toros negros en un parque de Copenhague, por la cosa de la diversidad cultural. Si el aborigen es de Ernai le responderá que tienen que derribarlo para luchar contra el colonialismo español. Por desgracia, la actualidad política nos obliga a interrumpir esta conversación apasionante. Preguntado por la primavera tardía del sabotaje que parecemos vivir, Arkaitz Rodríguez dijo que en Bildu no están ahora mismo con las pintadas, sino con la «seducción democrática». El concepto es nuevo y es una lástima que no lo manejase en su día Íñigo Errejón. Ayer el diputado general de Álava, Ramiro González, exigió a Sortu que expulse a los jóvenes de Ernai por eso de andar hostigando a los rivales políticos. Hacerlo sería más o menos como cuando tu padre te pilla fumando y te echa de casa y tu padre es Keith Richards. A ver si ahora el constante achique del espacio público y el recordatorio preventivo de la correcta observancia del dogma va a ser algo de lo que en el País Vasco vamos a responsabilizar a los jóvenes mejor preparados de la historia. Respecto a la identidad de estos jóvenes, Arkaitz Rodríguez pareció insinuar ayer que lo de atacar con pintura la sede del PP en Bilbao igual no fue cosa de sus muchachos. «Esa acción no la ha hecho Ernai, la ha hecho Ernai Bilbao», dijo con misterio el secretario general de Sortu. Si notan que hoy no hay mucha vida en la calle, puede que no sea por el puente festivo, sino porque el país se ha paralizado ante la necesidad de saber si lo del toro de Osborne de Rivabellosa ha sido cosa de Ernai o de Ernai Rivabellosa.

Mazón Doble check

El día de la dana, a la una y tres minutos de la tarde, la consejera de Emergencias Salomé Pradas informó por WhatsApp a Carlos Mazón de que se decretaba la alerta hidrológica, de que lo que más preocupaba en aquel momento era el barranco del Poyo y de que se desplazaban hacia la zona bomberos forestales. La respuesta del presidente de la Comunidad Valenciana fue «cojonudo», cabe suponer que por lo de los bomberos y no por lo del barranco. Hay algo en Carlos Mazón verdaderamente sobrehumano: pasan las semanas y los meses, ha pasado ya más de un año, y él no deja de permanecer en un día en concreto del pasado, el 29 de octubre de 2024, para caer cada vez más bajo, para conseguir estar cada vez peor. Un minuto después de aquel mensaje, la consejera le informó de que en la zona afectada por las inundaciones estaba habiendo rescates en helicóptero. En ese momento Mazón no había comenzado a comer en El Ventorro. Después se defendería diciendo que a las ocho menos veinte de la tarde, cuando recuperó la actividad presidencial tras una comida de extensión homérica, nadie le había advertido de la situación en el barranco del Poyo y nadie podía saber que la gente se estuviese ahogando.