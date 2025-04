Todo al negro

Comprobar que en los periódicos aparecen en rojo índices de cuya existencia ni siquiera estabas al tanto es una forma de entender cómo va lo ... del Día de la Liberación. Otra forma cromática de entenderlo es admirarse de que, tras el miércoles liberador en lo económico, llegase un jueves y un viernes negro para las bolsas del mundo. Como el fin de semana favorece el sosiego y la reflexión, lo que vivieron ayer los mercados fue un lunes más negro todavía. Hemos visto otras veces a la bolsa desplomarse, pero siempre tras acontecimientos imprevistos y más o menos sorprendentes. Ahora asistimos a una crisis ejecutada ante las cámaras. La economía mundial se hunde de un modo inducido tras una declaración de guerra arancelaria firmada entre vítores en el jardín de la Casa Blanca. No es difícil pensar que la revisión de las finanzas del núcleo decisorio del gabinete Trump podría llevar a lugares nunca vistos ese viejo concepto en horas bajas: el conflicto de intereses.

Ayer en el 'Financial Times' Gideon Rachman explicaba la estrategia de Trump en términos mafiosos: el presidente entiende el poder como capacidad coactiva personal y busca sumisión incluso en las alianzas. Para ilustrar el «épico malentendido» de aplicarle ese método a la economía global, Rachman recordaba el episodio de 'Los Soprano' en el que dos de los muchachos de Tony descubren que la vieja extorsión «cara a cara» que utilizan con los negocios del barrio no funciona en el nuevo Starbucks. Parece que Elon Musk ha entendido precisamente eso, que no va a funcionar, y defiende ahora, un poco tarde quizá, los aranceles cero. Es la vía que ha decidido trabajar diplomáticamente la UE mientras Trump ya amenaza a China con elevarle los aranceles hasta el 104%. En esta hora de choque de imperios y estrategias del perro loco, permítaseme como ciudadano europeo añorar un imposible: Jean-Claude Juncker entrando eufórico y plenipotenciario en el Despacho Oval dándole una bofetada a J. D. Vance, fingiendo estrangular a la jefa de gabinete Wiles y soltando una larga parrafada en alemán antes de juguetear asombrado con la corbata extralarga de Trump y pegar un puñetazo tremendo e inexplicable sobre el escritorio Resolute.

Bildu Invitados a la refinería

La transformación de Bildu en un partido de orden y concierto (vasco) generó primero incredulidad y después algo aún mejor: un increíble álbum de fotos. La última muestra a Pello Otxandiano visitando las instalaciones de Petronor en Muskiz y atendiendo muy concentrado las explicaciones de los directivos de la empresa. La visita no solo fue pacífica sino que fue institucional. A petición, al parecer, de Petronor. Ojalá incluyese un intercambio final de 'merchandising'. «Llevaos unos bolígrafos de estos, que pintan estupendamente», ofrecerían tal vez en la refinería. «Nosotros os hemos traído unas pegatinas muy chulas que os sacamos, mirad, con calaveras y todo», responderían quizá los enviados de la coalición, sabedores de que es habitual el intercambio de obsequios en los encuentros diplomáticos al máximo nivel. Bildu se reivindica sin descanso como partido de gobierno y necesita fotos con las fuerzas empresariales del país. La visita a Petronor la relacionan con su apuesta por las energías renovables justo cuando los molinos y los paneles les están causando problemas en municipios como Oion y Arrazua-Ubarrundia. El país, en fin, no se detiene: en Petronor refinan petróleo y en Bildu contradicciones.