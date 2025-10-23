Lenguajes blindados

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE
Bildu consigue que las grandes empresas vascas deban ofrecer atención al cliente en euskera

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00

Un mes después que Junts asegurase haber conseguido que la nueva Ley de Servicios a la Clientela pusiese a las grandes empresas a atender en ... catalán en toda España, Bildu asegura haber conseguido que la nueva ley ponga a las grandes empresas a atender en euskera en el País Vasco. Si entiendo la gradación, dentro de un mes el BNG se jactará de haber conseguido que las grandes empresas atiendan en gallego en Lugo y en Orense. Como todo suena un poco raro, improvisado, teatral, dan ganas de preguntarle a Junts. Pero resulta que el partido de Puigdemont ya ha superado lo de la atención al cliente y ahora está en lo de hacer como que hace caer al Gobierno. «Hable menos del cambio horario y más de la hora del cambio», le amenazó ayer Míriam Nogueras a Pedro Sánchez con esa dureza suya de 'western' crepuscular rodado en el Ampurdán. El presidente se hizo el sueco y contestó con lo de «La Ciencia», qué hermosa eres, y ahí se notó que lo de la atención al cliente en catalán ya había pasado de moda. Legislar es hoy un arte que funciona así. Lo importante es exhibir capacidad de extorsión y armar quilombo. Después, ya se verá.

