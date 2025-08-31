El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Todos los fuegos

Este año la 'rentrée' consiste en anunciar un otoño caliente sobre 300.000 hectáreas de ceniza

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:56

Termina un verano que no ha tenido canción ni serpientes de verano. Tampoco piedad. El curso se cerró con aquel pleno sobre corrupción en el ... que saltaron chispas: Sánchez le mentó a Feijóo al narco y Feijóo le mentó a Sánchez las saunas del suegro. Se esperaba que las vacaciones enfriasen los ánimos, pero en agosto todo ha sido combustión. Comenzaron echando humo los currículos llenos de trolas de los políticos del país. Después ardieron los montes llenos de maleza y fue mucho peor. En ambos casos, el show polarizador comenzó en Twitter de un modo similar: a través de un ministro de Transportes que lo que consigue que se mueva por España de un modo infalible, puntual y velocísimo no son los trenes sino la propaganda.

