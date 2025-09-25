El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

E. C.
Furgón de cola

Ducha ideológica

Un udaleku de Bernedo demuestra que la teoría de género es para el verano

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:01

Los tiempos son complicados para la infancia y a veces el niño te viene del campamento muy moreno y a veces te viene con estrés ... postraumático. Cuando le preguntas qué tal lo ha pasado, pone la mirada de las mil yardas y susurra cosas como 'niñes', 'identidades' y 'normativo'. Parece que les ha sucedido a algunos de los menores que este verano fueron a un udaleku en Bernedo en el que, entre otras cosas, obligaban a chicos y chicas adolescentes a ducharse juntos para evitar que nadie se sintiese «categorizade». Los monitores se duchaban con los menores, quizá porque la edad es otra categoría y, puestos a romper convenciones, mejor romperlas todas a la vez. El destrozo ha sido un éxito. Si otros años hubo quejas, este año hay niñas yéndose al psicólogo, padres viniéndose a los medios y un Ayuntamiento, el de Bernedo, que donde se ha ido, por si acaso, es a la Ertzaintza.

